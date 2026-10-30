Cunde el desánimo entre las familias de los desaparecidos que están alojadas en Toledo

Guardar

Toledo, 30 oct (EFE).- El desánimo ha cundido entre los familiares de desaparecidos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) que está alojados en la Casa Sacerdotal de la capital toledana, después de que se les haya confirmado que hay 69 cuerpos en la morgue, el mismo número que el de desapariciones denunciadas.

La Guardia Civil se lo ha comunicado, ha explicado Javier Barrio, esposo de Carmen de Santa Ana, que ha añadido que si ayer había alguna remota posibilidad de que hubiera alguien que no estuviera identificado "ahora prácticamente son tan bajas las probabilidades que no merece la pena ni entenderlo".

PUBLICIDAD

"Si hay 69 muertos va a haber 69 muertos y las 69 familias estamos aquí estamos prácticamente al cien por cien seguros de que todos somos familiares de fallecidos", ha manifestado Barrio ante los numerosos medios de comunicación de varios países que se agolpan a las puertas de la Casa Sacerdotal de Toledo.

Una de estas personas es su mujer, una directiva de Viajes El Corte Inglés que estaba haciendo su último viaje de trabajo porque estaba a punto de jubilarse, ha comentado Barrio, aunque ha puntualizado que no se puede confirmar su fallecimiento por el tema de las pruebas de ADN.

PUBLICIDAD

En el caso de que se confirmen las muertes, se les ha comunicado que se les irán dando los certificados de fallecimiento en un plazo de tres días, ha añadido.

Las perspectivas pesimistas han sido confirmadas por Cecilio Liébana, tío de Francisco José Barbero Liébana, de 32 años, que viajaba en el vagón 7 del AVE accidentado de Madrid a Andalucía para pasar unos días con sus padres y es uno de los desaparecidos.

PUBLICIDAD

Liébana ha relatado que esta mañana les han comunicado que en los hospitales ya no hay personas sin identificar entre los pasajeros de los dos trenes siniestrados en Urda, por lo que por una "regla de tres" han deducido que deben estar entre los cuerpos que se han confirmado en la morgue "y todos los familiares se han venido abajo y están hechos polvo, como estamos todos".

Asimismo, ha afirmado: "Lo único que quiero es que todas las familias que están como nosotros que se solidaricen y empaticen con las personas y ya está, y sobre todo rezar", al tiempo que ha pedido: "Ahora tenemos que mirar hacia el futuro para que esto no vuelva a ocurrir más, porque estamos destrozados".

PUBLICIDAD

Aunque la desesperanza no es unánime, Manuel San Emeterio, hermano de otro desaparecido ha dicho: "Yo no voy a perder la esperanza", porque la Guardia Civil les ha transmitido que hay un mínimo porcentaje de personas ingresadas en los hospitales que no están identificadas al cien por cien "y yo me aferro a eso", ha recalcado.

"Yo no hablo por el resto de la gente", ha dicho San Emeterio, que ha señalado que están esperando a que la Guardia Civil comunique a cada una de las familias donde están los desaparecidos,

PUBLICIDAD

En este sentido, ha explicado que un coronel de la Guardia Civil les ha informado que el instituto armado le irá comunicando en persona a las familias que están alojadas en Toledo si las pruebas confirman que su familiar ha fallecido, y a los que ya no estén en la Casa Sacerdotal en el lugar en el que se encuentren, ya que la comunicación no se hará nunca por teléfono. EFE

(foto) (vídeo)