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Cuatro muertos, entre ellos un bebé, tras una travesía de ocho días en cayuco desde Gambia

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La Restinga (El Hierro), 30 oct (EFE).- Cuatro personas, entre ellas un bebé, han muerto a bordo de un cayuco que partió hace ocho días hacia Canarias desde Gambia con 115 ocupantes y ha sido rescatado esta madrugada al sur de El Hierro, según datos aportados por Salvamento Marítimo y por los propios supervivientes.

De las víctimas de esta nueva tragedia en la Ruta Atlántica de la migración solo se han recuperado dos cadáveres, el de un varón joven y el de un niño. Los otros dos cuerpos fueron arrojados al mar por sus compañeros durante la travesía, han precisado las fuentes.

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Durante el rescate de la embarcación, un helicóptero de Salvamento tuvo que evacuar en estado grave al Hospital de La Candelaria, en Tenerife, a una niña de alrededor de dos años.

La operación la puso en marcha el 112 de Canarias sobre las 22.55 horas del jueves, tras comunicar a Salvamento Marítimo que había recibido dos llamadas de socorro realizadas desde un cayuco que se dirigía a El Hierro, en una posición sin determinar.

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El centro de coordinación de Santa Cruz de Tenerife movilizó de urgencia al helicóptero Helimer 204 y a la Salvamar Navia, embarcación esta última que localizó al cayuco sobre la 1.00 de la madrugada a unos 68 kilómetros al sur de La Restinga.

Cuando el barco de rescate llegó a esa posición, se encontró con un cayuco cargado con 113 personas, entre ellas dos ya fallecidas y una niña pequeña en muy mal estado, a la que evacuó el Helimer.

La Salvamar Navia llegó al puerto sobre las 4.00 de la madrugada con los 110 supervivientes restantes, entre los que hay ocho mujeres y ocho menores.

Todos ellos han recibido las primeras asistencias en el muelle de La Restinga por parte de personal del Servicio Canario de la Salud y de la Cruz Roja.

Estas cuatro nuevas muertes en la Ruta Atlántica se produce cuando está a punto de cerrarse un mes de octubre en el que se ha producido un claro repunte en las salidas de pateras y cayucos hacia Canarias, con más de 4.000 personas llegadas a las islas en un solo mes, según un recuento provisional difundido por la comunidad autónoma. EFE

gf-jmr/pcr/mcm

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