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Casimiro destaca la fortaleza del Obradoiro en el rebote ofensivo

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Lugo, 30 oct (EFE).- Luis Casimiro, entrenador del Breogán, destacó este viernes, a dos días de vivir su primer derbi como técnico celeste contra Obradoiro, la fortaleza del conjunto dirigido por Diego Epifanio en el rebote ofensivo.

“Ellos están muy bien en el rebote ofensivo. Están saben que están teniendo bajos porcentajes de acierto en los tiros y la respuesta a eso la dan en el rebote ofensivo. Sin haber metido mucho, han ganado partidos porque han tenido muchas más oportunidades, muchas más opciones. Eso es lo que más preocupa de ellos, que no nos dominen el rebote de nuestro tablero”, afirmó.

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En rueda de prensa, el técnico pidió a sus jugadores “personalidad” para “intentar hacer nuestro partido y jugar nuestro ritmo”, aunque también deberán tener la mente abierta ante cualquier escenario: “Tenemos que demostrar que sabemos jugar si no estamos a gusto en la pista, que si hay que bajar al barro lo hagamos”.

Confesó que el ambiente que se encontrarán en el Multiusos Fontes do Sar será “motivante” para sus jugadores, y avisó de que el domingo se encontrarán a un Obradoiro “muy diferente” al que vencieron en pretemporada porque “le faltaban algunos jugadores importantes y ahora el estilo defensivo que quiere Epi ya está más implantado”.

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Casimiro desveló que el base estadounidense Rasir Bolton y el pívot montenegrino Aleksa Ilic son “duda” por unas molestias que le han impedido entrenar con el grupo a lo largo de la semana.

“Esperemos que puedan estar, pero no han entrenado al cien por cien por esas molestias”, indicó el técnico ciudadrealeño, quien confesó que este partido es “algo diferente” al resto de la liga regular.

“En mi primera temporada aquí viví el derbi con Coruña, ahora me toca vivirlo con el Obradoiro. Es una gozada poder tener derbis, disfrutar de ese ambiente porque estos partidos se viven mucho más. Estos momentos son irrepetibles”, declaró. EFE

dmg/jl

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