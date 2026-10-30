Carlos García Pierna no continuará en el Burgos Burpellet BH en 2027

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Burgos, 30 oct (EFE).- El ciclista madrileño Carlos García Pirna no continuará integrando la plantilla del Burgos Burpellet BH en la temporada 2027, según confirmó este viernes la escuadra burgalesa.

El corredor de Tres Cantos (Madrid) pondrá así fin a una etapa de dos años en la escuadra morada, durante la que ha desempeñado un importante papel en las etapas de montaña y ha destacado por su presencia en numerosas escapadas, informó el club este viernes.

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García Pierna llegó al conjunto burgalés en 2025 y durante su primera campaña consiguió algunos de sus resultados más destacados como profesional.

Entre ellos sobresale su primera victoria en el pelotón profesional, lograda en el Tour de Mentougou (China), una competición en la que también tuvo la oportunidad de vestir el maillot de líder.

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Ese mismo año, el ciclista madrileño se adjudicó la clasificación de la montaña de la Vuelta a Burgos, uno de los éxitos más significativos de su paso por el equipo, y debutó en la Vuelta a España, dando un nuevo paso adelante en su trayectoria deportiva.

Durante la presente temporada, García Pierna ha mantenido su perfil ofensivo y ha vuelto a dejarse ver en numerosas fugas, mostrando una actitud combativa y contribuyendo al protagonismo del Burgos Burpellet BH en diferentes carreras del calendario. EFE

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vfr/pcr/cmm