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Ana Bovino: "Hacer cine en Argentina ya no es una posibilidad para todos"

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Adrián Arias

Valladolid, 30 oct (EFE).- ¿Quién puede permitirse contar una historia cuando hacer cine deja de ser una posibilidad? La cineasta argentina Ana Bovino terminó su primera película, ‘Las noches’, mientras la financiación pública del cine de su país se reducía y los proyectos se hacían más difíciles de sostener, un proceso que teme que determine "quién puede hacer cine y quién no".

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"Eso me da más tristeza. Se va a volver cada vez más desigual y más injusto", advierte Bovino en una entrevista con EFE con motivo de la presentación de su ópera prima en la 71 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

El proyecto comenzó hace seis años y consiguió acceder a una de las últimas convocatorias de financiación pública anteriores a la llegada de Javier Milei al poder, pero el cambio de Gobierno alteró los plazos y las condiciones económicas.

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De las cuatro cuotas previstas, la primera llegó antes del relevo presidencial y la segunda tardó más de un año en abonarse, cuando la inflación ya había erosionado su valor.

"Además, la cobramos toda devaluada porque después no hubo actualizaciones. A nosotros nos afectó directamente el Gobierno de Milei", sostiene.

Bovino y su productora todavía no han cobrado por su trabajo en ‘Las noches’, que salió adelante mediante autofinanciación, intercambios de servicios y pequeñas ayudas de Buenos Aires, hasta que una aportación privada desde el extranjero permitió terminar la posproducción.

La cineasta considera un "enorme privilegio" haber conseguido completar la película y teme que las dificultades económicas terminen condicionando no solo cuántas obras se producen, sino también quién puede realizarlas y qué historias llegan a contarse.

"Se ha producido muchísimo menos en Argentina. Lo que pasa es que resistimos mucho y creo que amamos mucho el cine y lo seguimos haciendo con un enorme esfuerzo, en condiciones que no deberían ser las que son", lamenta.

‘Las noches’ nació, sin embargo, de una preocupación anterior a la crisis cinematográfica argentina: quién tiene derecho a contar su propia historia y quién decide cómo debe ser narrada.

Bovino encontró una primera respuesta en Sherezade, la narradora de ‘Las mil y una noches’, y en una lectura de la escritora marroquí Fátima Mernissi que le descubrió una dimensión especialmente subversiva del personaje: contar historias no solo para salvar su vida, sino también para impedir que otras mujeres fueran asesinadas.

También una experiencia personal traumática la llevó a preguntarse cómo podían las mujeres recuperar el control de sus propios relatos y abrió un proceso de creación en Argentina con participantes que quisieran contar sus historias mediante el documental, el teatro y el cine.

Entre ellas apareció Jimena Carol, ‘La Pichi’, que terminaría convirtiéndose en el centro de la película y voz coral de la sororidad.

Aunque ‘Las noches’ transcurre entre la precariedad y los márgenes de Buenos Aires, la directora rechazó convertir esos espacios en un retrato de sufrimiento permanente.

Bovino atribuye buena parte de esa luminosidad a su protagonista, a quien define como una persona "extremadamente luminosa", capaz de transformar una película que inicialmente había concebido mucho más oscura.

Esa elección también cuestiona lo que la cineasta denomina el "mito de la Argentina blanca", frente al que reivindica una Argentina "marrón", habitualmente relegada en las representaciones culturales del país.

La directora, formada en Ciencias Políticas, reconoce que durante años concibió la cámara como una herramienta para intervenir en el debate público y que su película comenzó siendo mucho más explícita, con asambleas feministas y discursos políticos que terminaron desapareciendo del montaje.

"Siempre supe lo que quise decir políticamente. El camino fue encontrar la forma poética de hablar políticamente", resume.

Y quizá ahí resida la contradicción que atraviesa ‘Las noches’: una película sobre el derecho a construir el propio relato que ha logrado llegar a las pantallas precisamente cuando, según advierte su directora, disponer de los medios para contarlo se está convirtiendo en un privilegio cada vez menos accesible. EFE

(Foto)

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