Alcaraz supera en el 'tie break' a Tommy Paul y se cita con Medvedev en semifinales

Guardar

Redacción deportes, 30 oct (EFE).- El español Carlos Alcaraz, número tres del mundo, ganó este viernes al estadounidense Tommy Paul en el torneo ATP 500 de Viena (Austria) por 4-6 y 6-7 (7), en una hora y 52 minutos, y selló su pase a las semifinales, ronda en la que se medirá al ruso Daniil Medvedev.

Un día después de vencer al georgiano Nikoloz Basilashvili en el 'tie break' del segundo set, Alcaraz repitió la misma secuencia frente a Tommy Paul, al que ganó sin demasiados sobresaltos el primer set pero en el segundo tuvo que sufrir y jugar a remolque de su rival.

PUBLICIDAD

El español contabilizó un 70% de puntos ganados en el primer servicio y un 60 en el segundos, unas cifras que decantaron la balanza de su lado puesto que el estadounidense se mostró como un jugador correoso, con buena recepción y solido en su saque.

Con esta victoria, Alcaraz acumula este año un récord de 36-5 y ha ganado tres títulos (Tokio, Doha y Australia), mientras que Tommy Paul se queda en un balance de 46-21.

PUBLICIDAD

En sus duelos particulares el murciano vence al estadounidense por 8-2 y tres de esas victorias han sido este mismo año en el Abierto de Australia, el Abierto de Estados Unidos y ésta de Viena.

Alcaraz se medirá en semifinales al ruso Daniil Medvedev, número 3 del 'ranking' mundial, que se deshizo con autoridad del veterano italiano Adrian Mannarino, al que venció 2-6 y 3-6 en una hora y 34 minutos. EFE

PUBLICIDAD