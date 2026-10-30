Al menos tres heridos en una explosión en la fábrica de municiones de El Fargue (Granada)

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Granada, 30 oct (EFE).- Al menos tres personas han resultado heridas de carácter leve en una explosión registrada esta mañana por causas aún desconocidas en la fábrica de municiones de El Fargue (Granada), según ha informado la Policía Nacional.

El siniestro ha ocurrido minutos antes de las 9:00 horas por causas que están siendo investigadas en una zona de quemadero de pólvora, un área "muy restringida" de la fábrica, han informado a EFE fuentes policiales.

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La fuerte detonación, que ha sido sentida en municipios próximos como Fuente Vaqueros o La Zubia y ha levantado una nube de humo tipo hongo, ha causado al menos tres heridos leves con lesiones auditivas por la explosión. Mientras la Policía Nacional cifra en dos los heridos, el sindicato UGT informa de tres, todos ellos de carácter leve y por el mismo motivo.

Según el sindicato, al parecer se estaba realizando una prueba rutinaria cuando algo ha fallado, "pero el sitio estaba perimetrado y no había personas cerca", apunta la UGT.

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Hasta el lugar se han desplazado distintas dotaciones policiales, como los Tedax, Seguridad Ciudadana, y la Policía Científica, que realizan en la zona una inspección técnico policial, además de los bomberos, Policía Local, Guardia Civil y efectivos sanitarios.

La Policía Nacional ha establecido un primer cordón de seguridad y otro segundo para asistir a vecinos y viandantes que pudieran necesitar ayuda.

De momento no hay afección al tráfico, las carreteras están abiertas y el dispositivo principal, concentrado dentro de la fábrica.

El 112 ha llegado a coordinar más de una treintena de avisos por la deflagración. EFE

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