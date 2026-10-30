Agricultura publica la norma para una posible retirada de aceite de oliva del mercado

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Madrid, 30 oct (EFE).- El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una normativa para poder activar una retirada de aceite de oliva del mercado si, en esta campaña -que comenzó el pasado 1 de octubre- el nivel de existencias es muy abultado.

La Orden APA/1145/2026, según ha expuesto el MAPA esta mañana en un comunicado, fija como "condición indispensable para poder activar este mecanismo de retirada" que "el nivel de existencias iniciales de la campaña más las estimaciones de producción alcancen el 120 % del nivel medio de este sumatorio de las seis campañas anteriores".

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La medida, que ha calificado de "excepcional" y de "carácter coyuntural", tiene como fin "regular la oferta para mejorar y estabilizar el funcionamiento del sector del aceite de oliva" y de esta forma evitar una caída de los precios que perciben en origen los productores.

Agricultura ha confirmado que la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios determinará antes del 15 de noviembre, mediante una resolución, "el porcentaje de aceite de oliva que deberá ser retirado hasta el final de la presente campaña 2026/2027", que podrá ser modificado con posterioridad.

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El MAPA ha recordado que, después de la buena floración de los olivos la pasada primavera, los datos aforados que le han facilitado las comunidades autónomas arrojan una estimación de producción para esta campaña 2026/2027 de 1.602.596 toneladas, un 23 % por encima de la anterior.

A esta cifra habría que sumar que las existencias iniciales de esta campaña 2026/2027 se han situado en 357.040 toneladas, un 23,3 % por encima de las existencias de la campaña precedente, según el Sistema de Información de los Mercados Oleícolas que recoge los datos de los operadores y que el MAPA publicó el 28 de octubre.

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El ministerio ha explicado que la orden de comercialización publicada este viernes recoge el criterio de determinación del porcentaje de retirada de aceite de cualquier categoría, a decidir por el operador, sobre el total de la producción acumulada mensualmente de aceite de oliva.

Las instalaciones concernidas para dicha retirada serían las almazaras productoras en el conjunto del territorio nacional.

En las últimas semanas, el sector se ha pronunciado ante la posible retirada de aceite; mientras que ha sido bienvenida por las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA y la organización Cooperativas Agroalimentarias de España, la industria envasadora ha considerado que les perjudica frente a sus competidores. EFE

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