Espana agencias

Agricultura publica la norma para una posible retirada de aceite de oliva del mercado

Guardar

Madrid, 30 oct (EFE).- El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una normativa para poder activar una retirada de aceite de oliva del mercado si, en esta campaña -que comenzó el pasado 1 de octubre- el nivel de existencias es muy abultado.

La Orden APA/1145/2026, según ha expuesto el MAPA esta mañana en un comunicado, fija como "condición indispensable para poder activar este mecanismo de retirada" que "el nivel de existencias iniciales de la campaña más las estimaciones de producción alcancen el 120 % del nivel medio de este sumatorio de las seis campañas anteriores".

PUBLICIDAD

La medida, que ha calificado de "excepcional" y de "carácter coyuntural", tiene como fin "regular la oferta para mejorar y estabilizar el funcionamiento del sector del aceite de oliva" y de esta forma evitar una caída de los precios que perciben en origen los productores.

Agricultura ha confirmado que la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios determinará antes del 15 de noviembre, mediante una resolución, "el porcentaje de aceite de oliva que deberá ser retirado hasta el final de la presente campaña 2026/2027", que podrá ser modificado con posterioridad.

PUBLICIDAD

El MAPA ha recordado que, después de la buena floración de los olivos la pasada primavera, los datos aforados que le han facilitado las comunidades autónomas arrojan una estimación de producción para esta campaña 2026/2027 de 1.602.596 toneladas, un 23 % por encima de la anterior.

A esta cifra habría que sumar que las existencias iniciales de esta campaña 2026/2027 se han situado en 357.040 toneladas, un 23,3 % por encima de las existencias de la campaña precedente, según el Sistema de Información de los Mercados Oleícolas que recoge los datos de los operadores y que el MAPA publicó el 28 de octubre.

El ministerio ha explicado que la orden de comercialización publicada este viernes recoge el criterio de determinación del porcentaje de retirada de aceite de cualquier categoría, a decidir por el operador, sobre el total de la producción acumulada mensualmente de aceite de oliva.

Las instalaciones concernidas para dicha retirada serían las almazaras productoras en el conjunto del territorio nacional.

En las últimas semanas, el sector se ha pronunciado ante la posible retirada de aceite; mientras que ha sido bienvenida por las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA y la organización Cooperativas Agroalimentarias de España, la industria envasadora ha considerado que les perjudica frente a sus competidores. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora del accidente de trenes en Toledo y la rueda de prensa de Óscar Puente, en directo | Mejoran los heridos más críticos del choque de Urda

El choque entre dos trenes de alta velocidad el pasado miércoles ha dejado al menos 69 víctimas mortales

Última hora del accidente de trenes en Toledo y la rueda de prensa de Óscar Puente, en directo | Mejoran los heridos más críticos del choque de Urda

Receta fácil de galletas de Halloween: con forma de fantasmas y perfectas para preparar a última hora

Lo mejor de esta elaboración es que puedes decorarla sin necesidad de comprar colorantes artificiales, pues prepararemos un sencillo glaseado blanco a base de azúcar glas

Receta fácil de galletas de Halloween: con forma de fantasmas y perfectas para preparar a última hora

El día de Todos los Santos cae en domingo: estas son las nueve comunidades que han trasladado la fiesta al lunes

Las autonomías pueden elegir hasta cuatro festivos cada año, por lo que no siempre celebran todos los marcados a nivel nacional

El día de Todos los Santos cae en domingo: estas son las nueve comunidades que han trasladado la fiesta al lunes

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 30 de octubre

El metal precioso ha registrado ganancias en los últimos meses ante la alta incertidumbre que hay en los mercados

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 30 de octubre

España analiza “la evolución de los ataques hutíes” y “vías para fortalecer las relaciones” con Arabia Saudí en una llamada entre Robles y su homólogo de Riad

La Unión Europea reclamó a los rebeldes hutíes que suspendan sus ofensivas en Yemen, los ataques contra Arabia Saudita y las acciones contra buques en el mar Rojo

España analiza “la evolución de los ataques hutíes” y “vías para fortalecer las relaciones” con Arabia Saudí en una llamada entre Robles y su homólogo de Riad
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España analiza “la evolución de los ataques hutíes” y “vías para fortalecer las relaciones” con Arabia Saudí en una llamada entre Robles y su homólogo de Riad

España analiza “la evolución de los ataques hutíes” y “vías para fortalecer las relaciones” con Arabia Saudí en una llamada entre Robles y su homólogo de Riad

El primer informe apunta a que una “cadena de averías, instrucciones y acciones” provocó el choque de trenes en Urda sin que actuaran las “barreras mitigadoras”

Una transportista que llevaba 24.000 libros de lambrusco descubre que se han contaminado de aceite por una avería: la Justicia obliga a Mapfre a indemnizar con el valor del vino

Los robos de cables en la red de alta velocidad se disparan desde 2025: tres fallos en la señalización en la línea Madrid-Sevilla fueron por robo de cobre en el sector de Toledo

España protegió el poder adquisitivo de los pensionistas pero con la reforma el gasto podría alcanzar el 17% del PIB en 2045, según un estudio

ECONOMÍA

El precio de la luz se dispara este viernes hasta los 244,69 euros el megavatio hora, su valor más alto desde abril de 2022

El precio de la luz se dispara este viernes hasta los 244,69 euros el megavatio hora, su valor más alto desde abril de 2022

El IPC se mantiene en el 4,9% en octubre pese a la bajada de los combustibles y toca máximos desde 2023

CaixaBank eleva su beneficio un 12,9% hasta septiembre y aprueba un dividendo de 1.281 millones

Este es el precio de la gasolina este 30 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

El euríbor baja en octubre, pero resiste por encima del 3% y encarece las cuotas de las hipotecas unos 1.200 euros anuales

DEPORTES

La confesión de Rodri Hernández: “Todos mis amigos son del Real Madrid. Soy canterano del Atleti, me ha entrenado Pep Guardiola y ahora estoy en el Barça”

La confesión de Rodri Hernández: “Todos mis amigos son del Real Madrid. Soy canterano del Atleti, me ha entrenado Pep Guardiola y ahora estoy en el Barça”

Los días más locos de Mbappé, de la gloria en el Clásico a la tormenta china por un meme: “Ni siquiera sabe quién es Mao Tse-tung”

Toni Kroos se rinde a José Mourinho tras el Clásico y avisa a Vinícius Jr: “En los dos últimos años hemos sufrido”

Sandra Sánchez y la historia de la mejor karateka de “todos los tiempos”: del rechazo de la Federación a ganar un oro olímpico y terminar su carrera con 72 medallas al cuello

El sueño de un campeón contra el parte médico: Jorge Martín se la juega en Malasia con el radio fracturado para quitar la corona a Marc Márquez