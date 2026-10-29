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Una marcha silenciosa recuerda a las víctimas de la dana en el barranco de Cheste y Chiva

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Cheste (València), 29 oct (EFE).- Una marcha silenciosa de familiares de víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 y vecinos de Cheste y Chiva ha recordado este jueves, jornada en la que se cumplen dos años de la tragedia, a las 233 víctimas mortales de esa tragedia en el punto donde confluyen tres barrancos.

Se trata de la primera de las tres marchas organizadas esta jornada por los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER), junto a las principales asociaciones de víctimas de la dana, para que no se olvide a quienes se ahogaron ese día y reclamar "verdad, justicia y garantía de no repetición".

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La marcha matutina ha partido de Cheste para llegar a un lugar simbólico, el punto donde confluyen el barranco del Poyo y sus dos principales afluentes, el barranco Grande y el de la Cueva Morica, encabezada por una pancarta con el lema 'Nuestros familiares han muerto por vuestra incompetencia. Asesinos', sostenida por familiares de víctimas.

Además de rememorar la tragedia que les volteó la vida hace dos años, han asegurado que se ponen en el lugar de las familias de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo, que les he generado "mucha tristeza y mucha pena", y han deseado una pronta recuperación a los heridos.

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Los asistentes, varias decenas de personas, han depositado flores rojas en memoria de los fallecidos en la dana y han guardado un minuto de silencio "por todos los pueblos golpeados por la tragedia" mientras dos trompetistas de la Sociedad Musical de Chiva interpretaban 'El silencio'.

Este jueves diversas asociaciones han organizado junto a los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción varias marchas, además de la ya mencionada, en memoria de las víctimas que partirán de Albal y Benetússer.

El acto de homenaje que la Associació de Víctimes de la Dana iba a protagonizar por la tarde junto al barranco del Poyo en Paiporta, 'la zona cero de la zona cero', se ha aplazado al próximo jueves 5 de noviembre a las 19:00 horas como señal de respeto ante el luto oficial decretado tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

El sábado por la mañana, la Asociación de Victimas Mortales de la Dana ha organizado por primera vez un acto de aniversario, que será en el teatro Talía de València, donde entregará varios reconocimientos, y la Asociación de Víctimas y Damnificados de la Dana celebró el paso domingo también su primer acto de conmemoración, en Alaquàs.

Finalmente, el sábado a las 18 horas en València habrá una manifestación organizada por colectivos sociales junto a las asociaciones de la dana, que cada mes desde la tragedia han salido a la calle para reclamar responsabilidades, primero bajo el lema 'Mazón dimisión' y desde que dimitió el expresident de la Generalitat con el de 'Mazón a prisión'. EFE

(foto) (vídeo)

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