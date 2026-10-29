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Luz Casal, Rozalén, Arde Bogotá y María José Llergo, premios Aupa! del congreso BIME

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Bilbao, 29 oct (EFE).- Los premios Aupa! que otorga el congreso musical BIME han distinguido este jueves a artistas como Luz Casal, Arde Bogotá, María José Llergo o Rozalén, muy emocionada al recoger su galardón por Leturalma, el festival que organiza en su pueblo natal, Letur (Albacete), asolado hace justo dos años por la dana.

Sin poder aguantar las lágrimas, la cantante y compositora ha advertido que una de las víctimas mortales era parte de este evento que pronto cumplirá 10 años y que muchos de los lugares que han podido verse en el vídeo promocional "ya no existen" a causa del desastre meteorológico que afectó a Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana.

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"Después de visitar otros festivales como el Festivalino o el de Luz Casal, tuve un deseo por organizar algo similar en una zona cada vez más despoblada y muy olvidada", ha rememorado sobre el origen de la propuesta, "muy difícil" de organizar en un lugar en el que viven 400 personas. "Seguid pensando en los lugares en los que no se piensa nunca", ha pedido al final de su intervención, una excepción en el retiro profesional que se autoimpuso hace unos meses.

Otra de las artistas que ha emocionado al recoger su galardón ha sido María José Llergo, "una muchacha de Pozoblanco que soñaba con ser cantante viendo vídeos de Billie Holiday, Whitney Houston, Camarón y Enrique Morente" y que lo consiguió en parte por las ayudas públicas.

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"Si no hubiese sido por una beca no hubiese podido estudiar esto", ha destacado, antes de pedir "igualdad de oportunidades en un sector inaccesible para mucha gente humilde y que el arte sea transversal, que haya artistas que puedan desarrollarse libremente sin que el dinero se lo impida", ha pedido entre un enorme aplauso.

El premio a toda la trayectoria ha ido a manos de Luz Casal, que solo unos minutos antes afirmaba a EFE que todo galardón es para ella "como un aplauso concentrado y que, si te lo dan a ti, no puedes no no sentirte agradecida", con una "consideración especial" para esta distinción que otorga la propia industria musical.

La ceremonia se ha celebrado en la clausura de BIME tras unas palabras de condolencias con las víctimas del accidente ferroviario en Toledo ocurrido este miércoles, así como de apoyo para sus familiares.

En la misma han sido distinguidos asimismo el pódcast 'Simpatía por la industria musical', La benéfica de Piloña, el festival In-Edit, a la Asociacial Cultural de Amigos de Rafael Izquierdo (promotora responsable por ejemplo del festival Ebrovisión en Miranda de Ebro), la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura (proyecto de Asunción) y a Villena Es Música, cuyos responsables también han recordado la dana de hace dos años. EFE

(vídeo)

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