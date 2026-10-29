Luz Casal: "La gente que tenemos cierta tendencia a reflexionar seremos los vencedores"

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Javier Herrero.

Bilbao, 29 oct (EFE).- Luz Casal, galardonada este jueves con el premio Aupa! por toda su trayectoria en el congreso musical BIME, presume aún hoy de ser una "macarra" en el sentido de hablar con claridad "y sin parches", lo que no hay que confundir con el verbo facilón y apresurado en estos tiempos de "ruido".

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"Mi madre siempre me decía que hay que hablar con permiso de la cabeza. Sobre todo cuando lo que tú dices tiene una exposición, no puedes hablar a la ligera. A mí no se me ocurre hablar de cosas de las que no tengo ni idea, solo porque he leído un titular", ha dicho en una entrevista con EFE en Bilbao, segura en cualquier caso de que, frente al desvarío, "los que tenemos cierta tendencia a reflexionar antes de hablar seremos los vencedores".

En el tema que da título a su más reciente álbum, 'Me voy a permitir' (2025), distinguido con un Premio de la Academia de la Música de España, ya cantaba "Me voy a permitir abrir la boca, decirle al idiota lo que pienso de él", y también "Me voy a permitir ser mediocre, macarra, prepotente, chabacana y vulgar".

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"Macarra para mí es la actitud del que dice las cosas sin intentar ponerle parches, o sea, siempre respetando al prójimo, pero cuando el prójimo no se merece el respeto, pues se lo dices", explica la artista gallega, que conserva esa vena roquera de sus inicios.

Aún así, sus hechos hablan muchas veces más que sus palabras (conocido es su apoyo a numerosas causas de todo tipo) y prefiere mantener la cautela respecto a pronunciamientos políticos, ahora que muchas estrellas de la música empiezan a tomar partido de manera más decidida.

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"No hay que exigirle a la gente que haga cosas que por sí misma no quiere hacer. A mí me parece más interesante por mi carácter ayudar o, aunque tampoco es algo que me gusta mucho, aconsejar al que tengo al lado y que sé que tiene un problema, porque conozco el problema en un porcentaje altísimo y sé cómo hacerlo. Resolver un conflicto en Kenia se me queda lejos, pero creo mucho en la fuerza de los pequeños detalles que luego se convierten en una gran cosa", señala.

En el contexto actual tan polarizado, considera que "sería más sano que hubiera más presencia del arte en general, de la música, de la literatura, del cine, y menos de de los conflictos". "Los conflictos hay que resolverlos, pero cuando parece que están atascados son un peso constante en la vida cotidiana. No es sano", dice.

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Casal, que ha sido distinguida hasta como marquesa de la Luz y Paz por el rey Felipe VI, además de ser nombrada comendadora de la Orden de las Artes y las Letras en Francia o Premio Nacional de Músicas Actuales, dice agradecer cualquier galardón.

"Todo premio es como un aplauso concentrado, pues siempre piensas que podrían dárselo a otras o a otros; si te lo dan a ti, no puedes no sentirte agradecida", argumenta tras recibir el premio Aupa!, que para ella tiene "una consideración especial" al otorgárselo un jurado integrado por profesionales de la música.

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Siempre con la libertad por bandera en sus más de 40 años de oficio, desde que arrancara en los años 80 como corista de perfiles tan distintos como Juan Pardo o Leño y luego conociera el éxito personal con temas como 'Rufino', afirmaba en una pasada entrevista con EFE que con el tiempo había aprendido a "no subestimarse".

"No creo tanto que me haya subestimado, si no que he aprendido a conocerme en realidad, a tener claro que tienes una tesitura determinada y un bagaje emocional determinado, que es el que luego sale de manera natural en vete tú a saber qué canciones y que también sirve para comportarte en el mundo", rectifica.

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Por eso dice celebrar cada triunfo personal, ya sea hacer todos los días sus ejercicios de voz o la sensación de salir de un concierto plenamente satisfecha ("Eso no pasa todos los días", reconoce entre risas). Y, con todo, recela mucho de sentirse una persona pagada de sí misma.

"Me siento una persona libre, una mujer con bastante suerte y querida, por eso creo que tengo que compensar y es lo que hago desde muy pequeña, darme cuenta de que soy una privilegiada. En este trabajo, de tanto estar contigo misma muchas te olvidas que hay gente que no lo es", concluye. EFE

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(foto)(vídeo)