Los inspectores de Hacienda se ven "solos" en la defensa de la administración tributaria

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Toledo, 29 oct (EFE).- La presidenta de la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Ana de la Herrán, ha cargado este jueves contra el "deterioro institucional" que sufre la administración tributaria y ha asegurado que los inspectores se sienten "solos" en la defensa de su labor.

La primera jornada del XXXVI Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha estado marcada por el grave accidente ferroviario ocurrido el miércoles en Toledo, en el que falleció el inspector de Hacienda Antonio Montero, para el que todos los ponentes han tenido palabras de afecto.

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La presidenta de la asociación se ha referido al siniestro para señalar que "el problema no son los trenes, sino las personas que dirigen, organizan y gestionan", porque "los políticos son temporales, pero los funcionarios son permanentes".

Y, en ese sentido, ha señalado que la labor de los inspectores para recaudar los recursos necesarios para financiar los servicios públicos "solo está legitimada en tanto en cuanto se haga una buena gestión de los recursos públicos".

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En un duro discurso, De la Herrán ha lamentado que los inspectores se sienten "solos" en la defensa de la administración tributaria, que "está siendo cuestionada hoy más que nunca" pero que sufre la "enfermedad" que afecta a cada vez más ámbitos del sector público y que es "el abandono y la desidia".

Este deterioro institucional, ha concretado, se observa en materias como "quitar temas en las oposiciones", pero también en la falta de apoyo a un colectivo, el de inspectores, cuya profesión está siendo "vapuleada y despreciada, pisoteada y escupida".

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Tras escuchar estas quejas, el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, -visiblemente afectado por el fallecimiento de Montero, al que ha calificado de "amigo personal"- ha mostrado su apoyo a los inspectores ante los "ataques injustificables" que sufren.

En su intervención, Gascón se ha mostrado preocupado por la desafección social de ciertos grupos de edad respecto a la importancia de los impuestos, lo que dificulta el trabajo a los inspectores, que viven situaciones "difíciles e injustas" que son "complicadas y desagradables" de gestionar.

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"La hacienda pública es mucho más que un sistema de gestión de recaudación", es la institución "que permite convertir la solidaridad del estado del bienestar en políticas públicas que garantizan la igualdad de oportunidades", ha insistido Gascón, que intervenía en sustitución del ministro de Hacienda, Arcadi España, que canceló su asistencia tras conocerse el accidente.

El XXXVI congreso está dedicado a analizar el valor de lo público bajo el lema 'Impuestos: ¿A dónde van nuestros recursos?', una cuestión que ha protagonizado las ponencias profesionales y que los inspectores defienden que justifica el mantenimiento del evento a pesar del accidente.

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La letrada del Tribunal de Cuentas María José de la Fuente ha apuntado que la conciencia fiscal depende, en buena medida, de la "percepción de buena gestión", es decir, de que el retorno de los impuestos que se paga sea "adecuado" y que exista un sentimiento de equidad en la distribución de los recursos.

Pero con un presupuesto prorrogado -actualmente siguen vigentes las cuentas de 2023- la gestión de los recursos de hace de manera "reactiva", ya que en lugar de ordenar una iniciativa política se limita a "ir resolviendo contingencias", es decir, que en lugar de garantizar la prestación de servicios, genera "desorden".

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"La moral tributaria existe, la gente cumple de manera voluntaria", ha coincidido el vicepresidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), Ignacio Arráez, pero para que haya confianza en el sistema tiene que existir "claridad y transparencia de las normas".

"Nadie apoya lo que no entiende", ha añadido el inspector de Hacienda Francisco de la Torre, y si la ciudadanía no sabe a qué se destina el dinero "acaba descargando su malestar en el que pone la cara, que es la administración tributaria o los inspectores de Hacienda". EFE

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