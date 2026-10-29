Independiente del Valle golea a Delfín y queda cerca de la final de la Copa Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 28 oct (EFE).- Independiente del Valle goleó este miércoles por 0-3 al Delfín, en el partido de ida de las semifinales de la Copa Ecuador, y quedó a un paso de la final del segundo torneo profesional del fútbol ecuatoriano.

Los paraguayos Hugo Quintana, a los 22 y 46 minutos, y Carlos González, a los 62, anotaron los goles del Independiente, que tomó una amplia ventaja de cara al partido de vuelta, previsto para la próxima semana en su estadio.

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Independiente del Valle ratificó su superioridad sobre Delfín y generó varias ocasiones de gol que sus atacantes desperdiciaron por falta de precisión, hasta que Quintana abrió el marcador con una acción acrobática dentro del área.

Apenas se reanudó el encuentro, Quintana anotó su segundo tanto con un preciso remate de cabeza, tras un centro desde la derecha del defensa Daykol Romero.

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Un nuevo centro al área del Delfín permitió a González ampliar la ventaja con otro remate de cabeza y sentenciar el 0-3.

En la otra semifinal de la Copa Ecuador se enfrentarán este jueves Universidad Católica y Liga Deportiva Universitaria de Quito. EFE