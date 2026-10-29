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El Rayo-Athletic se reanudará el 9 de diciembre a puerta cerrada

Madrid, 29 oct (EFE).- El partido entre el Rayo Vallecano y el Athletic Club, suspendido el pasado 10 de octubre por el lanzamiento de objetos al terreno de juego, se reanudará el próximo 9 de diciembre, a las 20:00 horas, en el estadio de Vallecas y a puerta cerrada, según anunció este jueves LaLiga a través de su cuenta oficial en la red social 'X'.

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El encuentro se interrumpió en el minuto 24, con empate sin goles en el marcador, después de que aficionados del conjunto madrileño lanzaran aviones de papel y pequeñas pelotas de goma al césped como protesta contra la gestión del presidente del club, Raúl Martín Presa.

El Juez Único de Competiciones Profesionales resolvió el pasado 16 de octubre que el partido debía completarse sin público para evitar nuevos incidentes y garantizar su finalización.

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La resolución precisó que la celebración del encuentro a puerta cerrada no constituía "una nueva sanción, sino una medida preventiva para garantizar la seguridad".

De este modo, ambos equipos disputarán el próximo 9 de diciembre los minutos restantes del encuentro, que se reanudará con el resultado de 0-0. EFE

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