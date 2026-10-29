Espana agencias

El expresidente de Les Corts Julio de España, condenado a año y medio de cárcel por agresión sexual a una paciente

07/05/2026 Julio de España a su llegada al juicio en la Audiencia de Alicante POLITICA COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA ALICANTE JUSTICIA
07/05/2026 Julio de España a su llegada al juicio en la Audiencia de Alicante POLITICA COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA ALICANTE JUSTICIA
Guardar

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a un año y medio de prisión al expresidente de Les Corts Valencianes Julio de España por agredir sexualmente a una paciente durante una exploración en su trabajo como médico especialista en aparato digestivo.

El tribunal lo ha absuelto de otro delito de agresión sexual respecto de una segunda mujer, así como de dos ilícitos de trato degradante, al considerar que la comisión de dichas infracciones penales no ha quedado debidamente acreditada durante el juicio, celebrado entre los meses de mayo y junio de este año.

PUBLICIDAD

La sentencia, que se puede recurrir en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), le impone también dos años de libertad vigilada y cuatro años de inhabilitación para ejercer cualquier actividad, profesión u oficio que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad.

Igualmente, tendrá que indemnizar a la víctima a la que agredió sexualmente con 12.000 euros por los daños y perjuicios sufridos y le prohíbe acercarse o comunicarse con ella por cualquier medio durante tres años.

PUBLICIDAD

Según ha informado el TSJCV este jueves, los magistrados consideran probado que el facultativo, que solicitó la baja en el PP hace unos meses tras conocer los cargos que le imputaba la fiscalía en este caso, incumplió la 'lex artis' médica al tocar los genitales a una paciente, que además era enfermera, durante la exploración a la que la sometió en una clínica privada de Alicante el 7 de agosto de 2023.

La víctima había acudido a la consulta para pedir una valoración y un análisis de la intolerancia que tenía a ciertos alimentos, que le provocaba digestiones pesadas e inflamación intestinal. La resolución recoge que De España le palpó el rostro, los pómulos, el cuello, el abdomen y la zona del bajo vientre, pero luego, sin darle información, le pidió que se pusiera "a cuatro patas, mirando a la pared", como si estuviera "castigada".

A continuación, le hizo un tacto rectal, que la Audiencia considera justificado médicamente y por tanto no constitutivo de delito, pero más tarde, sin decirle nada, palpó la zona genital a la mujer.

La paciente se quedó "paralizada y en shock por la forma de proceder del acusado, no ajustada a los criterios exigidos por la 'lex artis' ni necesaria en este caso", añade el tribunal en el relato de hechos probados de la sentencia. La perjudicada sufrió a consecuencia de ello un trastorno de estrés postraumático agudo y le ha quedado como secuela un trastorno de ansiedad en grado moderado e intermitente.

En cuanto a la segunda denunciante, una paciente que estaba diagnosticada de colon irritable y quería solicitar también pruebas de intolerancia a alimentos, fue atendida por De España en la misma clínica el 2 de noviembre de 2021.

En su caso, el doctor también le pidió que se pusiera "a cuatro patas" y le dijo igualmente que la iba "a castigar", le realizó un tacto anal y cuando concluyó le espetó que "el presidente había dicho que los heterosexuales tenían que mantener relaciones sexuales anales porque era sano para las enfermedades".

ABSUELTO DE AGRESIÓN A OTRA PACIENTE

La Sección Segunda de la Audiencia alicantina establece que la exploración médica a la que se sometió a esta segunda paciente no constituye un delito de agresión sexual, pues "existían síntomas digestivos presentes en el momento de las consultas y antecedentes médicos" que "llevaron al procesado a indicar la exploración ano-rectal".

Del mismo modo, el tribunal tampoco aprecia que el médico incurriera en sendos delitos de trato degradante contra ambas pacientes por la realización de los tactos rectales, ya que la postura corporal, la genupectoral, "es una de las admitidas médicamente para realizar la exploración".

"Por más que pueda inspirar a algunas personas un sentimiento de humillación por la exposición de las partes íntimas, no se pretende por parte del médico que realiza tal exploración la humillación y cosificación de las personas", precisa la Sala.

COMENTARIOS "ABSOLUTAMENTE DESAFORTUNADOS"

Respecto de los comentarios que dirigió el penado a las mujeres en las consultas, los magistrados los califican de "absolutamente desafortunados" e "impropios", así como de "nada empáticos, faltos de sensibilidad y socialmente reprochables", pero matizan que "carecen de la relevancia y la gravedad para ser conceptuados como constitutivos de un ilícito penal".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Christine Lagarde ha revelado qué le sucede en el rostro: “Solo para evitar rumores”

La presidenta del Banco Central Europeo ha debido aclarar las marcas que se le vieron en un vídeo

Christine Lagarde ha revelado qué le sucede en el rostro: “Solo para evitar rumores”

Muere Fátima Báñez, exministra de Trabajo, en el accidente ferroviario de Urda

La CEOE lo ha confirmado este jueves en una publicación de X: “Fátima, siempre hemos podido contar contigo, con tu cercanía, cariño y generosidad. Nos cuesta encontrar palabras para expresar esta tristeza”

Muere Fátima Báñez, exministra de Trabajo, en el accidente ferroviario de Urda

Se empiezan a conocer los nombres de las víctimas mortales del accidente ferroviario de Toledo: un guardia civil y un reconocido inspector de Hacienda, entre los fallecidos

Todo apunta a que el accidente se ha producido por causas humanas

Se empiezan a conocer los nombres de las víctimas mortales del accidente ferroviario de Toledo: un guardia civil y un reconocido inspector de Hacienda, entre los fallecidos

José Carbonell, psiquiatra: “Bloquear a tu expareja no es de ser una persona inmadura”

En ocasiones, los límites se confunden con antipatía. El doctor detalló los motivos por los que dejar una puerta abierta tras una separación prolonga el sufrimiento y retrasa el proceso de duelo

José Carbonell, psiquiatra: “Bloquear a tu expareja no es de ser una persona inmadura”

Buscan a un argentino desaparecido en el accidente de trenes de Toledo: se llama Agustín Randazzo

La familia del pasajero de 51 años confirma que ya ha denunciado su desaparición y solicita colaboración ciudadana para encontrarlo

Buscan a un argentino desaparecido en el accidente de trenes de Toledo: se llama Agustín Randazzo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Confirmada la muerte de Fátima Báñez a los 59 años, primera ministra de Trabajo y artífice de la reforma laboral de 2012: viajaba en uno de los trenes del accidente de Toledo

Confirmada la muerte de Fátima Báñez a los 59 años, primera ministra de Trabajo y artífice de la reforma laboral de 2012: viajaba en uno de los trenes del accidente de Toledo

Feijóo exige al Gobierno que asuma “responsabilidades” por el choque de los trenes en Toledo: “Son imprescindibles”

El CEO de Iryo se quejó en el Senado de que los fallos del sistema ZBE paraban sus trenes y “costaba mucho” reconectarlos

Antonio Acedo, el maquinista de AVE que ha muerto en el accidente de Toledo y su implicación política ante el “abandono” y las “carencias” de los trenes

El engaño a las familias de las víctimas del accidente de tren de Urda: SMS falsos suplantan a la Guardia Civil para anunciar la identificación de sus seres queridos

ECONOMÍA

El BCE cumple las previsiones y mantiene los tipos de interés en el 2,5% a la espera de una nueva subida en diciembre

El BCE cumple las previsiones y mantiene los tipos de interés en el 2,5% a la espera de una nueva subida en diciembre

Las energéticas disparan su beneficio un 47% hasta septiembre por el alza del crudo: ganan 14.542 millones y Repsol lidera con una subida del 325%

Christine Lagarde adelanta su salida del BCE y presenta su dimisión: dejará el cargo en febrero de 2027

Banco Sabadell ganó 1.376 millones hasta septiembre, un 1% menos, y repartirá un dividendo de siete céntimos por acción

Óscar Vara, economista: “El anuncio de algunos partidos de que bajarán los impuestos es tramposo, tienen que explicar qué gastos van a recortar”

DEPORTES

“Los niños necesitaban volver a jugar lo antes posible”: dos años después de la DANA, el deporte base sigue sin pabellones, pistas ni campos

“Los niños necesitaban volver a jugar lo antes posible”: dos años después de la DANA, el deporte base sigue sin pabellones, pistas ni campos

Arantxa Sánchez Vicario sobre Nadal: “Si no se retira, lo hubieran retirado... pero ha salido Carlos Alcaraz y todos estamos disfrutando”

Sinner analiza su pulso con Carlos Alcaraz: “Quizás a mí me vean como el campeón disciplinado y a él como el extravagante”

Un grupo de 50 bukaneros acude a prestar ayudar en el accidente ferroviario de Toledo: regresaban a Madrid tras el partido de Copa del Rey ante el Recreativo de Huelva

Ander Herrera rompe el silencio sobre el ‘caso City’: “Mourinho es un crack, es como Los Simpson, que predicen lo que pasa”