Condenado a seis años un patrón de patera que dejó el timón para dormir en la travesía

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Almería, 29 oct (EFE).- La Audiencia de Almería ha condenado a seis años de prisión a un patrón de patera que dejó el timón en manos de los inmigrantes que transportaba desde Argelia hasta España para ponerse a dormir y alegar que estaba cansado y sufría síndrome de abstinencia, en una travesía de más de 48 horas durante la que los 18 ocupantes quedaron a la deriva y estuvieron a punto de volcar.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, el acusado, de nacionalidad argelina y sin antecedentes penales, participó junto a otras personas no identificadas en la organización de una expedición clandestina que partió sobre las 5:00 horas del 17 de abril de 2026 desde una playa de Ain Tmouchent (Argelia).

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Los colaboradores del condenado habían cobrado algo más de 1.000 euros a cada uno de los 17 inmigrantes que viajaban en una embarcación neumática de cinco metros de eslora y 1,90 de manga, equipada con un motor fueraborda.

El acusado asumió inicialmente la navegación y utilizó para orientarse una brújula que llevaba en un zapato. Sin embargo, después de unas ocho horas al timón, manifestó que estaba cansado y padecía síndrome de abstinencia, por lo que ordenó a los pasajeros que continuaran gobernando la embarcación mientras él dormía.

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La inexperiencia de los inmigrantes provocó que la patera perdiera el rumbo, mientras que el motor comenzó a sufrir averías hasta detenerse definitivamente.

Durante la travesía, los ocupantes divisaron un buque de grandes dimensiones e intentaron aproximarse para pedir ayuda. Sin embargo, quien manejaba entonces la patera se acercó demasiado y una ola generada por el barco impactó contra la neumática, que se llenó de agua y estuvo a punto de volcar.

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Tras más de dos días de navegación, la embarcación quedó a la deriva cerca de las costas españolas hasta que uno de sus ocupantes consiguió cobertura telefónica y contactó con Salvamento Marítimo, que acudió a rescatarlos.

La Audiencia considera acreditado que el acusado puso en grave peligro la vida de los inmigrantes, que viajaban en una embarcación sobrecargada, con nueve garrafas de combustible de unos 30 litros cada una y sin suficientes chalecos salvavidas ni equipos adecuados de navegación, comunicaciones o emergencia.

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La condena se fundamenta, entre otras pruebas, en las declaraciones de tres testigos protegidos que identificaron al acusado como el patrón de la embarcación.

La Fiscalía solicitaba siete años de prisión y la defensa reclamaba la absolución. Finalmente, el tribunal ha impuesto seis años de cárcel por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, al considerar que la expedición presentó un peligro superior al habitual por su duración y la pérdida del rumbo. EFE

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