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¿Cómo se ha duplicado el tráfico ferroviario en España desde la liberalización de 2020?

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Madrid, 29 oct (EFE).- La liberalización del transporte de viajeros por ferrocarril en España y la entrada de Iryo y Ouigo como competidores de Renfe en la alta velocidad ha elevado la intensidad de utilización de la red, que supera las 100.000 circulaciones anuales cuando en 2020 no llegaban a 40.000.

Según el balance de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la competencia entre operadores ha intensificado el uso de la red (medido en trenes-kilómetro) un 42 % entre 2019 y 2024: un 80 % en el corredor Madrid-Levante; un 43 % en el Madrid-Barcelona y un 28 % en el Madrid-Sur, donde este año se han registrado los accidentes mortales de Córdoba y Toledo.

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A pesar del incremento de los últimos años, el uso de la red de alta velocidad en España, con 58 circulaciones diarias por kilómetro de red, es menor que en Francia (96) o Italia (248), lo que muestra que hay margen para utilizar más intensamente la infraestructura, decía el organismo en un informe de 2025.

De acuerdo con sus datos, España posee la mayor red de alta velocidad de Europa, con 3.324 kilómetros, seguida por Francia (2.655 kilómetros), Alemania (1.159 kilómetros) e Italia (963 kilómetros).

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La liberalización ferroviaria, impulsada por la Unión Europea, se tradujo en la apertura, por parte del Gobierno, de este mercado. Lo hizo a finales de 2020, en plena pandemia, una crisis sanitaria que restringió los movimientos y el turismo en todo el mundo, por lo que cualquier comparativa siempre se realiza con el ejercicio anterior.

Dicho proceso se materializó el 11 de mayo de 2021, cuando Ouigo (de SNCF, la empresa pública de ferrocarriles de Francia) comenzó a prestar servicios entre Madrid y Barcelona. Un año más tarde, Iryo, gestionado por el consorcio Ilsa (participado por Trenitalia, Air Nostrum y Globalvia) inició operaciones en la misma ruta.

Después de ampliar sus circulaciones hacia el Levante, Iryo se convirtió en el primer operador privado en entrar en el corredor sur (Madrid-Sevilla/Málaga). Hasta el 30 de marzo de 2023, los trayectos en esta zona habían estado controlados por Renfe, que no tardó en extender su nueva marca AVLO hacia Andalucía.

En 2023, la utilización de la red ya se había intensificado respecto a años anteriores en todos los ejes.

En su informe anual del sector ferroviario, la CNMC destacaba los "altos tráficos" en el Madrid-Barcelona, en el Madrid-Sevilla y en el eje hacia el Levante antes de la bifurcación de Albacete con más de 80 trenes diarios, cuando en 2022 estaban entre los 60 y los 80.

A ojos del organismo, la liberalización se vio allanada por una infraestructura "relativamente moderna" -la primera línea de alta velocidad, Madrid-Sevilla, se inauguró en 1992- y adaptada a los requisitos de técnicos de interoperabilidad.

Esto facilitó la homologación de los trenes, salvo en el caso del corredor sur, donde la infraestructura no dispone del sistema europeo de gestión de tráfico ferroviario (ERTMS) y la obtención de los equipos de a bordo del sistema LZB "es más complicada".

En 2021, Adif Alta Velocidad adjudicó varios contratos para la renovación de esta línea pionera y, entre las actuaciones figuraba la implantación del sistema ERTMS en sustitución del LZB, cuya caída ayer produjo la detención automática de varios trenes y que, a partir de ahí, el centro de control de ADIF 24 tomase el mando.

En un reciente informe, la patronal de grandes constructoras y concesionarias de autopistas Seopan habla de un incremento cercano al 47 % del tráfico ferroviario -incluida larga y media distancia y alta velocidad comercial- respecto a niveles precovid.

Una circunstancia que conlleva "la actualización de los medios adscritos, personales y de maquinaria en los once contratos de mantenimiento de alta velocidad, al objeto de restituir los niveles de confort en la circulación", conforme a Seopan, que demanda 20.200 millones en conservación y mantenimiento en diez años.

La incorporación de Ouigo al corredor sur en enero de 2025, una vez adaptados sus trenes al LZB, completó la oferta de servicios prevista en los acuerdos marcos suscritos entre el gestor de la infraestructura ferroviaria y los operadores.

El último informe anual del sector elaborado por la CNMC identifica como eje de alta velocidad con mayor tráfico en 2025, por primera vez, al Madrid-Sevilla/Málaga/Granada, con el 13 % del total; seguido del Madrid-Barcelona-Francia (12 %).

La liberalización se ha traducido, asimismo, en un incremento de las plazas ofertadas en los tres principales corredores (Madrid-Barcelona; Madrid-Levante; Madrid-Sur), que habían pasado de unos 22,8 millones en 2019 a casi 39,7 millones en 2024, un 74 % más.

En el último año, las plazas ofertadas en el conjunto de la larga distancia-alta velocidad repuntaron a 50,3 millones y los viajeros, a 44,5 millones, un 12,2 % más en comparativa interanual, con una ocupación del 88,5 %. EFE

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