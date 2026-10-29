Carpe será el compañero de Ferrández, en lugar de Izan Guevara en el equipo Pramac Yamaha

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Redacción deportes, 29 oct (EFE).- El español Álvaro Carpe será el compañero de Alberto Ferrández, en sustitución de Izan Guevara, en el equipo Pramac Yamaha que dirige el italiano Gino Borsoi en la categoría de Moto2.

El equipo reconoce estar diseñado para detectar a jóvenes pilotos prometedores y apoyar su desarrollo desde las categorías inferiores hasta la máxima categoría del motociclismo, MotoGP, en donde en 2027 recalará Izan Guevara.

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Ferrández, de 19 años, que debutó en Moto2 con el equipo en 2026, permanecerá una segunda temporada para seguir acumulando experiencia en la categoría intermedia después de una importante curva de aprendizaje en su año de debut —que incluyó la adaptación a una nueva categoría y la conquista de varios circuitos desconocidos—, el español afrontará 2027 con el objetivo de dar un paso más en su progresión.

Junto a él estará su compatriota Álvaro Carpe, también de 19 años, que da el salto desde Moto3 después de demostrar un potencial considerable en su segunda temporada en la categoría.

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Carpe es actualmente cuarto en la clasificación del campeonato de Moto3 y en 2027 se centrará en adaptarse a las exigencias de la nueva categoría, con el objetivo de "coger impulso y empezar a traducir su potencial en resultados prometedores a medida que avance la temporada", según se explica en una nota del equipo.

Alberto Ferrández dice estar "muy contento de renovar con mi equipo por un año más", de quien señala que le ha dado la oportunidad de estar en el campeonato del mundo, y que tiene "muchas ganas de empezar a trabajar para la nueva temporada".

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"Por ahora, sin embargo, seguimos centrados en lo que queda de este año, continuando con la mejora y trabajando en mi recuperación para poder estar al ciento por ciento", destaca Ferrández.

En el caso de Álvaro Carpe reconoce que "dar el salto a Moto2 significa mucho para mí", y que hacerlo con este equipo es aún más especial, por lo que afirma tener "muchas ganas de empezar, de pilotar la moto por primera vez" y de trabajar con un equipo que ha aportado tanto al motociclismo.

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Carpe ha destacado su felicidad por la oportunidad que le brinda el equipo así como a todos los que le apoyan día tras día, ayudándole a crecer para mejorar "cada temporada". EFE