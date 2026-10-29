2-3. ElPozo cae frente al campeón portugués tras desperdiciar dos goles de ventaja

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Redacción de deportes, 29 oct (EFE).- ElPozo Murcia perdió por 2-3 ante el Benfica un partido que ganaba por 2-0 en el minuto 4 y encajó su primera derrota en la fase principal de la Liga de Campeones que se disputa en la ciudad neerlandesa de Roermond.

El conjunto murciano de Josan González, que debutó en el torneo con un triunfo el miércoles por 1-3 contra el anfitrión, el Tigers Roermond, comenzó el partido con acierto.

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Dener Rodrigo estrelló el balón en el larguero en el segundo minuto del encuentro y apenas 11 segundos después Ricardo Lemos "Ricardinho" marcó con un potente disparo desde lejos con el que sorprendió a Leo Gugiel. No se paró ElPozo y en el minuto 4 Marcel Marques logró el 2-0 a pase de Gonzalo Santa Cruz.

El conjunto luso, que en su primer encuentro no pasaron del empate a cuatro ante el Hit Kiev ucraniano, trataron de reaccionar de inmediato con su portero como protagonista y Léo Gugiel remató al palo acto seguido.

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Mientras, ElPozo, con Dener y Santa Cruz desperdiciando muy buenas ocasiones para haber más grande la diferencia, encajaron un gol en una jugada sin aparente peligro. En un saque de banda el balón le llegó a André Coelho y el tiro del ex del Barcelona entró por debajo de las piernas de Antonio Navarro.

Ese gol dio alas al Benfica, que tuvo opciones de Arthur de Sousa, Lúcio Junior y el mismo Coelho para igualar el duelo. Lo que perseguía el equipo dirigido por Cassiano Klein lo logró con un tiro certero de Cleber Souza a pase de Léo Gugiel. Ricardinho y Dener tuvieron una doble ocasión, pero intervino el guardameta rival y al descanso se llegó con el marcador equilibrado.

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La segunda parte comenzó mal para el conjunto español y los lusos lograron voltear el marcador en una acción a la contra que concluyó André Coelho dejando atrás a Fabricio Bastezini "Gadeia".

Raúl Moreira dispuso de un par de opciones para ampliar la ventaja del Benfica, pero falló, y también las tuvo y muy claras ElPozo. Gadeia remató a la madera y hubo una triple ocasión para el mismo Gadeia, Santa Cruz y Marcel.

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A dos minutos y medio del final Marcel se puso la camiseta de portero jugador para atacar con cinco, pero la experiencia y las buenas dotes defensivas del cuadro lisboeta se impusieron. Léo Gugiel evitó el empate de Gadeia a última hora.

Con una victoria y una derrota, ElPozo se enfrentará este sábado al Hit Kiev en la jornada que cerrará esta fase en la que los tres primeros del grupo pasarán a los octavos de final.

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- Ficha técnica:

2. ElPozo Murcia Costa Cálida: Antonio Navarro, Gadeia, Ricardo Mayor, Ricardinho y Dener Rodrigo -equipo inicial-, Adri Rivera, Marcel, Drahovsky, Santa Cruz, David Álvarez, Pachu, Bebe y Andrés Meseguer.

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3. Sport Lisboa Benfica: Léo Gugiel, Silvestre Ferreira, Afonso Jesús, Almeida y Kutchy -equipo inicial-, Lúcio Junior, Arthur, Rúben Góis, Pany Varela, André Coelho, Raúl Moreira, Carlos Monteiro y Cleber.

Goles: 1-0, min.2: Ricardinho. 2-0, min.4: Marcel. 1-2, min.10: André Coelho. 2-2, min.17: Cleber. 2-3, min.25: André Coelho.

Árbitros: Bryan Claude François, de Francia; y Arttu Kyynaeraeinen, de Finlandia. Mostraron la tarjeta amarilla a los jugadores de ElPozo Dener Rodrigo (min.29) y Ricardo Mayor (min.31) y al del Benfica Rúben Góis (min.4).

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Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de la ronda principal de la Liga de Campeones, grupo 4, disputado en el Sporthal Jo Gerrishal de la ciudad neerlandesa de Roermond ante medio millar de espectadores. EFE

Ij/ism