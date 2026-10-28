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Una carpa junto a la estación de trenes de Sevilla atenderá a familiares de las víctimas

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Sevilla, 28 oct (EFE).- El Ayuntamiento de Sevilla habilita una carpa junto a la estación de Santa Justa para la atención psicológica de afectados y familiares de víctimas tras la colisión en Urda (Toledo) de dos trenes de alta velocidad entre Madrid y la capital andaluza con al menos 30 fallecidos.

Hay un dispositivo de refuerzo de seguridad de la Policía Local de Sevilla en la estación de trenes y su entorno, según ha informado en una comparecencia el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, que ha adelantado la convocatoria de tres días de luto oficial.

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El regidor sevillano ha convocado un comité de emergencias y ha puesto a disposición de la Delegación del Gobierno, la Junta de Andalucía y el Ejecutivo de Castilla-La Mancha los recursos de seguridad y protección civil del Ayuntamiento hispalense.

Ha precisado que la Junta de Castilla La-Mancha no ha solicitado refuerzos.

A preguntas de los periodistas, ha señalado que no dispone aún de información de posibles víctimas mortales o heridos sevillanos, y ha dicho tener constancia de que entre las personas que viajaban a Sevilla estaba la exministra de Trabajo onubense Fátima Báñez pero ha indicado que "es pronto todavía para sacar ningún tipo de conclusión".

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"Puede estar herida, puede no haberse podido comunicar todavía con nadie, puede haber perdido el móvil", ha precisado Sanz, que ha trasladado el pésame de la corporación municipal a los afectados.

En el momento que haya noticias de víctimas de Sevilla, el Ayuntamiento contactará con sus familias.

Mientras tanto, el Consistorio presta atención psicológica en coordinación con la Junta de Andalucía a través de cuatro profesionales en el marco de sus dispositivos de la Unidad Municipal de Emergencias Sociales.

La carpa estará instalada en los laterales que dan salida al aparcamiento de la estación de Santa Justa en previsión de que pueda haber afluencia de familiares, que puedan no tener donde alojarse durante la noche.

Sanz ha trasladado que no hay billetes disponibles en las conexiones aéreas entre Sevilla y Madrid a la espera de que pueda haber refuerzos en los vuelos. EFE

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