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Un Halloween de película para la restauración: un 30 % más de reservas y temática adaptada

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Manuel Weiss Pérez

Madrid, 28 oct (EFE).- La restauración española espera que la celebración de Halloween, este año en fin de semana, mejore su facturación gracias al aumento previsto de las reservas, hasta un 30 % anual, y a la oferta especial propuesta, con una adaptación temática cada año más elaborada.

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Según datos ofrecidos a EFE por la plataforma de reservas TheFork, las reservas anticipadas para la noche del 31 de octubre han experimentado un incremento del 30 % en comparación con un año antes.

Fuentes de The Fork han detallado que el tique medio previsto para las reservas de esa jornada se sitúa en 31,9 euros, frente a los 27,8 euros registrados en 2025, lo que representa un aumento interanual del 15 %.

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La cocina mexicana es una de las más favorecidas por este repunte, ya que eleva su cuota de mercado respecto a periodos ordinarios hasta alcanzar el 5 % del total de reservas de la plataforma.

Fuentes de Hostelería de España han explicado que existe un "creciente gusto" en los clientes por la tematización y la especialización de los espacios, y los establecimientos hosteleros están "captando y adaptando" su oferta a esta opción.

Según la patronal, en los últimos años Halloween ha crecido de forma "exponencial" y son muchos los locales que "hacen un guiño", ya sea con una oferta especial que algunos limitan a ese día y otros amplían a toda la semana.

No obstante, Hostelería de España ha señalado que, si bien este tipo de celebraciones son "buenas para la dinamización del consumo", este año -al caer en sábado- no supone un impacto "tan grande" en la facturación.

Además, ha recordado que la fecha coincide con el puente de Todos los Santos, lo que, añadido a las buenas previsiones climatológicas, puede hacer que la gente se desplace fuera de su lugar habitual de residencia.

Fuentes de la Noche de España, entidad que representa a los locales de ocio nocturno, han asegurado que sus establecimientos prevén un incremento del 1,7 % de su facturación este Halloween con respecto al de 2025.

Según un informe, elaborado junto a Coca-Cola, Halloween es una de las noches de mayor crecimiento de negocio para el sector, ya que representa un 29,1 % más de facturación que un sábado normal.

Halloween supera así a la Nochevieja como la sesión de mayor impacto en los locales de ocio, ya que, para el 71,7 % de los empresarios encuestados, será la fiesta más importante del año.

El documento también refleja que la creación de puestos de trabajo "extras" se incrementa un 40 %, pasando de 21.000 puestos en 2025 a los 29.000 de este año.

 

La restauración mexicana celebra su día más especial

Aunque la tradición anglosajona ha ganado mucho peso en España en estas fechas, tradicionalmente la celebración correspondía al día de Todos los Santos en el que se recordaba a las personas fallecidas, con flores y homenajes en los cementerios, algo mucho más similar a la mundialmente conocida festividad mexicana del Día de Muertos.

La cocina mexicana también reclama su sitio en España a través de sus numerosos restaurantes.

Para la directora general de la fundación Casa México, Ximena Caraza, estas fechas son "una oportunidad para promocionar" sus tradiciones y culturas.

Es un día muy relacionado con la gastronomía, con los altares en honor a los muertos llenos de los platos preferidos por los fallecidos y con productos, como el pan de muerto, preparados específicamente para la ocasión.

Carazo ha destacado que con motivo de esta fecha han preparado la "ruta del pan de muerto", una experiencia "gastronómica y cultural" que busca dar mayor visibilidad a los restaurantes mexicanos del sello Copil, 147 establecimientos reconocidos por la fundación por su "alta gastronomía".

Gracias en parte a iniciativas especiales como esta, el cliente español ha dejado de identificar la cocina mexicana con el "Tex-Mex", que -como han recordado en Casa México- representa solo una "mínima parte" de la gastronomía del país. EFE

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