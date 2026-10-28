Sánchez suspende su asistencia a un acto en Sanidad por el accidente ferroviario de Toledo

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Madrid, 28 oct (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha suspendido su presencia en la clausura de un acto previsto en la mañana de este miércoles en el Ministerio de Sanidad para seguir al detalle la evolución de la situación tras el accidente ferroviario de Toledo.

Dos trenes de pasajeros han colisionado a primera hora a la altura de la estación de Urda (Toledo) y, según han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias 112, dos vagones han caído por un terraplén.

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Sánchez tenía previsto clausurar en el Ministerio de Sanidad la Cumbre Mundial de la Obesidad 2026. EF

BB/ros