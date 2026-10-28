Espana agencias

Sánchez suspende su asistencia a un acto en Sanidad por el accidente ferroviario de Toledo

Guardar

Madrid, 28 oct (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha suspendido su presencia en la clausura de un acto previsto en la mañana de este miércoles en el Ministerio de Sanidad para seguir al detalle la evolución de la situación tras el accidente ferroviario de Toledo.

Dos trenes de pasajeros han colisionado a primera hora a la altura de la estación de Urda (Toledo) y, según han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias 112, dos vagones han caído por un terraplén.

PUBLICIDAD

Sánchez tenía previsto clausurar en el Ministerio de Sanidad la Cumbre Mundial de la Obesidad 2026. EF

BB/ros

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales España 29-N, en directo | El BOE publica las candidaturas al Congreso y al Senado

El BOE publica este miércoles las listas al Congreso y al Senado, en una precampaña marcada por los pactos PP-Vox y PSOE-Frente Amplio que Podemos considera “bipartidismo 2.0”. Feijóo viaja a Barcelona, Illa presenta sus listas en la misma ciudad y Abascal cierra la jornada con un mitin en Valladolid.

Elecciones generales España 29-N, en directo | El BOE publica las candidaturas al Congreso y al Senado

En directo | Accidente ferroviario en Toledo: numerosas víctimas tras el choque de dos trenes en la línea Madrid-Andalucía

El accidente de tren se ha producido a primera hora de este miércoles y ha hecho volcar dos vagones por un terraplén

En directo | Accidente ferroviario en Toledo: numerosas víctimas tras el choque de dos trenes en la línea Madrid-Andalucía

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Begoña Gómez denuncia al PP por el vídeo con IA que le hace decir que es “zurda” porque consiguió una cátedra “gracias” a que su marido es presidente del Gobierno

El avatar generado con inteligencia artificial asegura que “si tener una cátedra gracias a que mi marido es presidente es de zurdos, pues sí, soy zurda”. El mismo vídeo recrea a Ábalos diciendo que es zurdo porque consume prostitución, y a Zapatero asegurando que lo es porque “esconde joyas”

Begoña Gómez denuncia al PP por el vídeo con IA que le hace decir que es “zurda” porque consiguió una cátedra “gracias” a que su marido es presidente del Gobierno

Un alcance entre dos trenes en Toledo provoca numerosos heridos y obliga a interrumpir la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía

Adif ha confirmado la noticia en su perfil de X. Train Tracker 23 señala donde se encuentra uno de los trenes parado. EFE ha adelantado que dos vagones han caído a un terraplén

Un alcance entre dos trenes en Toledo provoca numerosos heridos y obliga a interrumpir la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales España 29-N, en directo | El BOE publica las candidaturas al Congreso y al Senado

Elecciones generales España 29-N, en directo | El BOE publica las candidaturas al Congreso y al Senado

Begoña Gómez denuncia al PP por el vídeo con IA que le hace decir que es “zurda” porque consiguió una cátedra “gracias” a que su marido es presidente del Gobierno

Un alcance entre dos trenes en Toledo provoca numerosos heridos y obliga a interrumpir la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía

Iustitia Europa pide al Tribunal Supremo que extienda la suspensión del voto de la ‘ley de nietos’ a los nacionalizados que residen en España

La segunda fragata de la Armada de la serie F-110 sale al agua: así fue la botadura de la ‘Roger de Lauria’ en Ferrol

ECONOMÍA

Ni la pausa del desayuno ni llegar 15 minutos tarde se descuentan siempre de la jornada: el Supremo confirma que pueden contar como horas trabajadas

Ni la pausa del desayuno ni llegar 15 minutos tarde se descuentan siempre de la jornada: el Supremo confirma que pueden contar como horas trabajadas

Banco Santander eleva su beneficio un 20% y gana 12.405 millones de euros hasta septiembre gracias a la venta de su filial en Polonia

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de octubre

El BCE congelará los tipos de interés en octubre, pero la tregua para los hipotecados solo durará hasta diciembre

Las empresas buscan trabajadores para la transición energética, sin éxito: España mantiene a más de 800.000 mayores de 50 en paro y sin formación en sostenibilidad

DEPORTES

Mbappé le puede costar a LaLiga 100 millones de euros al año, pero Tebas “ha corrido demasiado”: “No entiendo por qué hay que pedir perdón a un país en una dictadura”

Mbappé le puede costar a LaLiga 100 millones de euros al año, pero Tebas “ha corrido demasiado”: “No entiendo por qué hay que pedir perdón a un país en una dictadura”

La brecha salarial del Balón de Oro 2026: ni Harry Kane ni Alexia Putellas reciben un euro por ganar el premio, pero les separa un abismo de 24 millones de euros

Honda ya tiene su plan para que Fernando Alonso vuelva a ser competitivo en 2027: “Podremos aplicar todo lo aprendido”

Alexia Putellas, sobre la gestión de la presión: “Mi relajación me la da estar en mi casa, con mi familia y con mis amigos. Compartir preocupaciones, conversaciones...”

La confesión de un exjugador del Real Madrid sobre Mourinho: “Me agarró la cabeza y me dice ‘te voy a hacer el gitano más famoso del mundo”