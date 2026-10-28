Policías y guardias civiles suspenden sus protestas laborales por el accidente de Urda

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Madrid, 28 oct (EFE).- Sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil han suspendido temporalmente sus reivindicaciones y acciones de protesta por una jubilación digna en señal de respeto a los afectados por el accidente ferroviario ocurrido esta mañana en Urda (Toledo).

Según un comunicado emitido este miércoles, las organizaciones han trasladado "sus más sinceras condolencias a los allegados de las víctimas, su apoyo a los heridos y afectados, y su reconocimiento a todos los profesionales de emergencias y efectivos policiales que están interviniendo en esta tragedia".

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Estas reivindicaciones comenzaron este martes por la tarde alrededor de las 18.00 horas con el encierro de sus representantes en la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior después de que los representantes de losd agentes dieran por rotas las negociaciones con la Secretaría de Estado por la jubilación.

Peor esta madrugada han sido desalojados de Interior de manera pacífica.

Los sindicatos y asociaciones profesionales denuncian la falta de avances en materia de jubilación tras "casi un año de reuniones y promesas" y reclaman "compromisos concretos y soluciones", según se desprende del mensaje que han hecho circular estos sindicatos en redes sociales.

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Tras el accidente, han decidido pausar temporalmente sus protestas, aunque han asegurado que "no supone una renuncia a las reivindicaciones" de policías nacionales y guardias civiles. EFE