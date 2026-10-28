Normalidad en el servicio alta velocidad Madrid-Toledo y Malaga-Sevilla tras el accidente

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Madrid, 28 oct (EFE).- Adif ha asegurado este miércoles que se presta con normalidad el servicio ferroviario en los tramos de alta velocidad Madrid-Toledo y Málaga-Sevilla tras el accidente registrado esta mañana en la localidad toledana de Urda, en el que han fallecido, al menos, 30 personas.

Así lo ha asegurado la empresa en un tuit en la red social X.

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El ente gestor de infraestructuras ferroviarias informó tras el accidente que estaba interrumpida la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía y que todos los trenes de la línea se encontraban detenidos en las estaciones del trayecto.

Adif precisa ahora que el servicio se presta con normalidad desde Madrid a Toledo y desde Málaga a Sevilla. EFE