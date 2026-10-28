Moreno cancela su agenda y se suspende el Consejo de Gobierno por el accidente de trenes

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Sevilla, 28 oct (EFE) - El presidente de la Junta d Andalucía, Juanma Moreno, ha cancelado su agenda prevista para este miércoles y el Ejecutivo andaluz no va a celebrar su reunión semanal del Consejo de Gobierno como consecuencia del accidente en el que han colisionado dos trenes de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla a la altura de la estación de Urda (Toledo).

Moreno tenía previsto clausurar el acto de celebración del Día de la Empresa que organiza la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), que se ha suspendido como consecuencia del accidente, y por la tarde iba a presidir la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

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La reunión del Consejo de Gobierno tenía previsto aprobar el proyecto de presupuesto de la Junta para 2027, el primero del Gobierno de coalición del PP y Vox, que ascenderá a más de 54.700 millones de euros, un 6 % más que los de este año, y ha sido cancelado también por este trágico suceso, han informado a EFE fuentes del Ejecutivo.

Moreno ha lamentado "otra pesadilla" tras el nuevo accidente ferroviario en la línea entre Madrid y Andalucía en la provincia de Toledo y ha trasladado la disposición de Andalucía para "ayudar en todo lo necesario a atender a las víctimas". EFE

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