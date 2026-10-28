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Maíllo (IU) critica a Rufián por unirse a Podemos tras pedir unidad: "Es de chiste"

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Sevilla, 28 oct (EFE).- El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha criticado a Gabriel Rufián por aliarse con Podemos de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre tras pedir unidad a la izquierda, algo que ha tachado de "chiste".

El también líder de Por Andalucía, en un acto organizado en Sevilla por la cadena Ser, ha recordado que Rufián abogó "por juntar" a la izquierda, pero luego ha preferido irse "con quien no se junta", en referencia a Podemos, que no se ha integrado en el Frente Amplio de forma general.

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Sobre el rechazo de Adelante Andalucía a su integración en el Frente Amplio, Maíllo ha señalado que son "ellos los que dicen que no caben" en la alianza de izquierdas y que su formación ha defendido la unión, por lo que la responsabilidad recae sobre la formación andalucista.

"Nosotros estamos como locos sumando gente y colectivos", ha abundado Maíllo, quien ha valorado que hay quien dice que prefiere tener sus "cuatro diputados".

El líder de Por Andalucía ha resaltado que el Frente Amplio es la formación que ha defendido "cambios estructurales" en materia de vivienda, sanidad, educación o dependencia y ha añadido que no se conforman con medidas como la reforma laboral, sino que aspiran ahora a subir el salario mínimo interprofesional para empujar así las negociaciones de los convenios colectivos.

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Sobre el uso de inteligencia artificial en campaña, Maíllo ha destacado que su formación lo prohibió en septiembre, antes de la polémica por los vídeos publicados por el PP, y ha indicado que él es un político que prefiere el análisis y la reflexión antes que las campañas de titulares o vídeos cortos en redes sociales.

En estas elecciones, ha valorado Maíllo, los españoles se juegan el modelo de país que quieren: el del PP y las privatizaciones, que ha contrapuesto con el de Frente Amplio, que apuesta, ha indicado, por los servicios públicos "fuertes".

El líder de Por Andalucía ha insistido en que se queda en la comunidad, algo que no impide su papel de coordinador federal de IU que lleva la voz y problemas de la región al debate nacional.

Sobre el PSOE, Maíllo ha apuntado a que el Frente Amplio es un proyecto diferente que va "más allá" porque se enfrenta "a los sectores que mandan" como en el caso de la vivienda y ha indicado que necesitan votos para cuestiones como que Fernando Grande-Marlaska "no vuelva a ser ministro del Interior".

Maíllo ha cargado también contra el PP por firmar un acuerdo con Vox para concurrir al Senado que, ha explicado, se ha hecho "a la desesperada" y que es, a su juicio, una "chapuza". EFE

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