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Luis Zahera roba un banco en 'Colisión': "El actual caos justifica ciertas acciones"

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Carla P. Gumbau

Madrid, 28 oct (EFE).- Daniel Sánchez Arévalo se estrena en el thriller con 'Colisión', el robo de un banco en plena crisis económica en 2013, con Luis Zahera como protagonista. "Hemos alcanzado un nivel de caos que llega a justificar ciertas acciones", ha asegurado a EFE el actor sobre problemas como el acceso a la vivienda.

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La película, que se estrena directamente en la plataforma Netflix este viernes, sucede en medio de la crisis económica que comenzó en 2008, y que a Zahera le parece "mucho más suave que la situación que estamos viviendo ahora". "En los años ochenta oías a la gente decir que el capitalismo es el único animal que devora a sus propios hijos", ha asegurado.

'Colisión' cuenta la historia de cuatro ladrones que en 2013 atracan un banco. Pero lo que al principio parece un simple robo, acaba teniendo unas consecuencias inimaginables.

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De acuerdo al director "no hay tanta diferencia entre esa sociedad deprimida del 2013 con la España actual, con todo lo que estamos viviendo ahora, con todas las movilizaciones y el hartazgo generalizado que lo que te da ganas es de rebelarte, robar un banco o montar una acampada en Sol para, por lo menos, mostrar tu enfado", dice a EFE.

El reparto de la película cuenta con grandes nombres como Luis Zahera ('As bestas'), Karra Elejalde ('Ocho apellidos vascos'), Lluís Homar ('Los ojos de Julia'), Álvaro Cervantes ('Sorda'), Laia Costa ('Cinco lobitos') y Tamar Novas ('Mar adentro').

Todos ellos fueron atrapados por esta historia: "Tiene todo lo que te puedes esperar de un thriller, pero tampoco te esperas que un thriller tenga lo que nosotros pudimos leer en ese guion", cuenta Novas.

"Esta película tiene un componente fantástico surrealista que le da un giro espectacular dentro de la historia. Eso y la personalidad de las personas que llevaban a cabo el robo fue lo que más me llamó la atención", añade Elejalde.

Si hay algo en lo que coinciden todos los miembros del elenco es en la desesperación de sus personajes ante la situación y el contexto en el que habitan.

Como cuenta Novas, "hablamos de un contexto muy determinado en el que mucha gente confió en el sistema para poder tener un futuro mejor y de repente el sistema les engañó. No creo que el fin justifique los medios, pero tampoco creo que en un sistema injusto haya que seguir la ley al pie de la letra".

"Los personajes son títeres en las manos de algo más grande, ya sea un sistema, unas emociones o unas situaciones límites a las que les exponen. Son títeres intentando salir de esas cuerdas", añade Costa.

El actor Lluís Homar, también miembro del reparto, alaba las acampadas de los jóvenes por la vivienda y sostiene que "hay que intentar ser legales, pero también muy contundentes. El despropósito y brutalidad con los que se están manejando las viviendas a manos de fondos buitres genera resultados totalmente desalmados. Estamos construyendo un monstruo que es capaz de hacer las barbaridades más inimaginables".

Con esta película, el director Daniel Sánchez Arévalo, conocido por películas como 'Rondallas' o 'Azul oscuro casi negro', entra por primera vez en el thriller, una experiencia que ha definido como "liberadora".

"Al meterme en una historia que no parte de mi cabeza y que encima se sale mucho de las historias que había contado hasta entonces, más que presión sentí liberación. En todo el proceso sentí que tenía un juguete maravilloso entre manos al que podía darle forma, experimentar, probar y sentirme libre", comparte el director.

La historia surgió de su productor y guionista Ramón Campos, quien le ofreció las primeras páginas de un posible guion con el que pretendía responder a una pregunta: ¿cómo se puede resetear una vida?

Como cuenta Campos, la clave de esta película y de la creación del guion fueron los personajes y, como consecuencia, encontrar a las personas que pudieran interpretarlos: "Que un actor que está ahí entre todas las explosiones tenga verdad es lo más complicado. Y eso es lo que hace grande a directores como Dani", destaca el guionista. EFE

(vídeo)

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