Los médicos madrileños suspenden la huelga el 29 y 30 de octubre por el accidente en Urda

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Madrid, 28 oct (EFE).- El comité de huelga médica y facultativa de la Comunidad de Madrid trasladará a la Consejería de Sanidad su decisión de suspender las jornadas de huelga previstas para los días 29 y 30 de octubre, ante "la magnitud del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), por respeto a las víctimas y sus familias".

En un comunicado, el comité de huelga ha recordado que los servicios mínimos establecidos garantizan una cobertura del 100 % en urgencias y emergencias, por lo que la respuesta asistencial está asegurada.

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Del mismo modo, han asegurado, los profesionales médicos y facultativos mantienen su disposición para colaborar ante cualquier necesidad extraordinaria que pudiera surgir, como ya han demostrado en otras situaciones de especial gravedad.

Han hecho también un llamamiento a la colaboración ciudadana para contribuir, en la medida de las posibilidades de cada persona, a la respuesta ante esta tragedia.

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Así, han animado a la población a informarse a través de los canales oficiales sobre los puntos de donación de sangre habilitados durante el día de hoy y en las jornadas sucesivas, atendiendo en todo momento a las necesidades que indiquen los servicios sanitarios y de emergencia.

Asimismo, han trasladado todo su apoyo y reconocimiento a los servicios de coordinación, emergencias y atención sanitaria de Castilla-La Mancha, así como a los de las demás comunidades autónomas que están colaborando en la respuesta al accidente, incluida la Comunidad de Madrid.

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En estos momentos de "consternación", han expresado su solidaridad con las víctimas, sus familiares y todas las personas afectadas por esta tragedia.

Los médicos madrileños están en huelga este miércoles, ante el bloqueo de la negociación con la Consejería de Sanidad para dar respuesta a sus reivindicaciones laborales.

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El comité de la huelga médica y facultativa de la Comunidad de Madrid está integrado por Amyts, AME, Stop Peonadas, MUD y SIME-CSIT UP.

Entre las reivindicaciones principales del colectivo destacan la instauración de un modelo de carrera profesional abierto y permanente y la creación de una mesa de concertación médica y facultativa. EFE

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