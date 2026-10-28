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Los médicos madrileños suspenden la huelga el 29 y 30 de octubre por el accidente en Urda

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Madrid, 28 oct (EFE).- El comité de huelga médica y facultativa de la Comunidad de Madrid trasladará a la Consejería de Sanidad su decisión de suspender las jornadas de huelga previstas para los días 29 y 30 de octubre, ante "la magnitud del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), por respeto a las víctimas y sus familias".

En un comunicado, el comité de huelga ha recordado que los servicios mínimos establecidos garantizan una cobertura del 100 % en urgencias y emergencias, por lo que la respuesta asistencial está asegurada.

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Del mismo modo, han asegurado, los profesionales médicos y facultativos mantienen su disposición para colaborar ante cualquier necesidad extraordinaria que pudiera surgir, como ya han demostrado en otras situaciones de especial gravedad.

Han hecho también un llamamiento a la colaboración ciudadana para contribuir, en la medida de las posibilidades de cada persona, a la respuesta ante esta tragedia.

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Así, han animado a la población a informarse a través de los canales oficiales sobre los puntos de donación de sangre habilitados durante el día de hoy y en las jornadas sucesivas, atendiendo en todo momento a las necesidades que indiquen los servicios sanitarios y de emergencia.

Asimismo, han trasladado todo su apoyo y reconocimiento a los servicios de coordinación, emergencias y atención sanitaria de Castilla-La Mancha, así como a los de las demás comunidades autónomas que están colaborando en la respuesta al accidente, incluida la Comunidad de Madrid.

En estos momentos de "consternación", han expresado su solidaridad con las víctimas, sus familiares y todas las personas afectadas por esta tragedia.

Los médicos madrileños están en huelga este miércoles, ante el bloqueo de la negociación con la Consejería de Sanidad para dar respuesta a sus reivindicaciones laborales.

El comité de la huelga médica y facultativa de la Comunidad de Madrid está integrado por Amyts, AME, Stop Peonadas, MUD y SIME-CSIT UP.

Entre las reivindicaciones principales del colectivo destacan la instauración de un modelo de carrera profesional abierto y permanente y la creación de una mesa de concertación médica y facultativa. EFE

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