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Le Senne se sentará en el banquillo de los acusados por delito de odio a partir del 25 de octubre de 2027

28/10/2026 El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, en la Audiencia Provincial. POLITICA JAVIER FERNÁNDEZ - EUROPA PRESS
28/10/2026 El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, en la Audiencia Provincial. POLITICA JAVIER FERNÁNDEZ - EUROPA PRESS
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La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha señalado para los próximos 25, 26, 27, 28 y 29 de octubre de 2027 el juicio contra el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, acusado de delito de odio por romper la foto de Aurora Picornell y otras mujeres asesinadas en la Guerra Civil durante un pleno en el Parlament en junio de 2024.

Así lo ha acordado la Sala después de la audiencia preliminar celebrada este miércoles como paso previo a la celebración del juicio y durante la cual las partes han planteado cuestiones sobre las pruebas a practicar.

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Durante la audiencia preliminar, la Sala, presidida por Jaime Tártalo, se ha pronunciado sobre las pruebas propuestas por las partes y, entre otras cuestiones, les ha dado cinco días de plazo para que concreten que partes de los plenos del 18 de junio y 15 de octubre se tienen que visionar a fin de organizar las sesiones de la vista oral.

La Sala, por otra parte, ha rechazado que se cite como testigo perito al historiados David Ginar, autor de un libro sobre Aurora Picornell, al entender que el peso de su figura no es un hecho controvertido. Sobre este asunto, el letrado del colectivo Estimada Aurora ha explicado que el objetivo era contraponer la ideología de Picornell y el resto de víctimas con "la ideología del acusado".

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La abogada que representa a Le Senne ha instado a la Associación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Mallorca a acreditar su condición de parte perjudicada para personarse como acusación particular al entender que no pueden ser sujeto pasivo de un delito de odio y ha planteado la posible inviolabilidad del presidente del Parlament.

No se ha aceptado como prueba pericial, aunque podrá introducirse como documental, el pronunciamiento de un catedrático de derecho administrativo y letrado de las Cortes sobre la interpretación del reglamento de la Cámara. "Es el núcleo de nuestra defensa", ha afirmado la letrada de Le Senne.

Una de las acusaciones ha propuesto como nueva prueba informes sobre los daños sufridos por el busto de Aurora Picornell en el Molinar y otros elementos arquitectónicos y patrimoniales vandalizados a raíz de los hechos del 18 de junio de 2024. "Que se vea qué le ha pasado a la imagen a raíz de este suceso", ha afirmado la abogada Aina Díaz, que representa al Partido Comunista de España. La Sala le dado cinco días para aportar un dossier al respecto.

También se ha discutido sobre el alcance y los visionados en redes sociales de los vídeos de los plenos en los que ocurrieron los hechos objeto de procedimiento.

Cabe recordar que también ejercen acusación, en este caso popular, el Partido Comunista de España, el Partido Comunista de los Pueblos de España y Memòria de Mallorca. La Fiscalía, por su parte, no acusa al considerar que no existe infracción penal.

ACUERDO DESCARTADO

La celebración de la audiencia preliminar ha confirmado lo avanzado por Le Senne a su llegada a la Audiencia, momento en que se ha mostrado "tranquilo" antes de la audiencia previa al juicio por delito de odio mientras las partes no retiren las acusaciones.

La segunda autoridad de Baleares ha llegado sobre las 10.25 de este miércoles a la Audiencia Provincial, acompañado de su abogada, Marta Castro, a la vista para preparar el eventual juicio. Le Senne también ha transmitido sus condolencias a los familiares de las víctimas del accidente de tren de Toledo.

A la salida, una de la decena de personas congregadas ha proferido un grito de "hijo de puta" al presidente de la Cámara. "Parece que quienes tienen odio son otros", ha lamentado.

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EuropaPress

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