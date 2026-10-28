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La subasta de objetos del Pazo de Meirás es un "éxito rotundo" y continúa esta tarde

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Madrid, 28 oct (EFE).- La subasta especial de enseres del Pazo de Meirás, que está siendo un “éxito rotundo” con un 98 por ciento de los artículos vendidos, continuará este miércoles a partir de las 16:30 horas, ha asegurado el director de Magna Art Auctions, José Miguel Carrillo de Albornoz.

La subasta, que comenzó este martes, está compuesta por 689 lotes, de los que ayer se vendieron unos 250 hasta las 23:30 horas, cuando se decidió interrumpirla hasta hoy.

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“Está siendo un éxito rotundo por la avalancha de gente interesada”, tanto en sala, como por la web y las plataformas internacionales, ha explicado en declaraciones a EFE Carrillo de Albornoz.

Los objetos a subasta son los enseres privados de la familia Martínez Bordiú, entre los que hay alfombras, vajillas, muebles y cuadros que formaban parte de la decoración del Pazo de Meirás.

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Entre los que más interés han despertado figuran una fotografía pintada de Francisco Franco con su mujer y su hija, un tapiz con el escudo franquista tasado en 850 euros y que fue adjudicado en 9.000 euros, y un cuadro del Pazo de Meirás dedicado por la artista Isabel de Cubas “Para mi querida Carmen Franco con todo mi cariño” y cuyo precio de salida era de 50 euros, pero fue adjudicado por 6.000 euros.

“Los precios de los lotes se han multiplicado porque había mucho interés, pero también porque los precios de salida eran muy baratos”, asegura Carrillo de Albornoz.

Y explica que “las cosas se hacen así; los precios hay que ponerlos baratos para que la gente entre y no se intimide”.

El director, que calculaba que la subasta podía durar una 3 horas, ha señalado que cuando llevaban ya 6 horas de subasta y aún seguían por el lote 250, decidió interrumpirla y retomarla este miércoles, “o hasta el jueves si fuera necesario”.

Preguntado por las protestas por la venta de objetos del Pazo, cuya titularidad pública confirmó el Tribunal Supremo, Carrillo de Albornoz, está tranquilo.

“Son los objetos que la Justicia declaró bienes privados de la familia y han salido del pazo respetando absolutamente la legalidad, con la intervención de la Abogacía del Estado y la Delegación de Hacienda”, señala.

“De allí no ha salido ni un objeto que no haya sido directamente punteado por el Estado o la Administración”, subraya. EFE

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