La RFEF traslada su apoyo a los afectados, "consternada por el trágico accidente"

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Madrid, 28 oct (EFE).- La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se mostró "consternada por el trágico accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo" este miércoles y trasladó su "más sentido pésame" por los fallecidos y su apoyo a las personas afectadas.

"Consternados por el trágico accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo. La RFEF desea trasladar su más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos, así como mandar todo su apoyo a las personas afectadas", afirmó tras el choque entre dos trenes ocurrido esta mañana en Urda (Toledo), que ha dejado al menos 30 fallecidos.

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Como muestra de respeto y solidaridad con las víctimas y sus familiares la RFEF ha suspendido el acto previsto para este miércoles de renovación de Jesús Velasco, seleccionador español de fútbol sala y campeón de Europa en 2026. EFE