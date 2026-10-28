La misión Hera desentrañará la estructura interna de un asteroide en la defensa planetaria

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Guzmán Robador

Alicante, 28 oct (EFE).- Escudriñar la composición interna de un asteroide puede ser clave para saber cómo se podría desviar un objeto de estas características en un hipotético riesgo de colisión contra la Tierra, según sostiene uno de los expertos que participan en la misión espacial Hera, el catedrático de la Universidad de Alicante Adriano Campo Bagatin.

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La llegada de la sonda Hera de la Agencia Espacial Europea al sistema binario Didymos (gemelos, en griego), formado por un asteroide primario, bautizado con el mismo nombre, de unos 800 metros de tamaño, y su satélite, Dimorphos, de apenas 160, está prevista para el próximo 4 de noviembre en una misión que permitirá profundizar en la estrategia de defensa planetaria frente a colisiones asteroidales y que se extenderá hasta el 2 de junio de 2027.

El Grupo de Ciencias Planetarias de la Universidad de Alicante (UA) y el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) son las dos entidades científicas españolas implicadas en este reto.

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Hera, lanzada en octubre de 2024, supone una continuación de la prueba de la Nasa con la misión Dart cuando, en septiembre de 2022, llevó a cabo con éxito un impacto cinético contra Dimorphos para modificar su órbita, ha explicado, en una entrevista con EFE, el profesor del Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal de la UA, Adriano Campo Bagatin.