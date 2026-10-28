La ilusión del Auriense contra la obligación del Dépor

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Ourense/A Coruña, 28 oct (EFE).- El Deportivo se estrena este jueves en la Copa del Rey con la necesidad de romper su mala dinámica ante el modesto Auriense, equipo que ocupa la zona baja del grupo 2 de la Preferente gallega -la sexta categoría del fútbol nacional-.

Golpeado por las bajas de Pierre-Emerick Aubameyang, Casadó, Zakaria y Bright Ede, el equipo blanquiazul atraviesa su peor momento tras sumar únicamente tres de los últimos dieciocho puntos en juego. Por eso, para Antonio Hidalgo la prioridad es el partido liguero del próximo lunes contra Osasuna en Riazor.

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Los jugadores más sobrecargados de minutos -Leo Román, Josema Giménez, Quagliata, Mario Soriano, Yeremay y Nsongo Bil- tendrán descanso en O Couto, donde la segunda unidad dispondrá de una buena oportunidad para reivindicarse.

El portero Álvaro Ferllo, el central belga Lucas Noubi, que no juega desde mediados de septiembre, o los fichajes Angeliño, Asp Jensen y Adama Traoré apuntan al once, en el que podría estrenarse Arnau Comas.

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Al igual que el Deportivo, el equipo orensano encadena seis jornadas sin ganar. Esa racha lo ha llevado a la zona baja de la clasificación. En estos momentos, marca la permanencia con siete puntos en ocho partidos, los mismos que suma el Beluso.

La última victoria del equipo dirigido por Dani Prado, que en la eliminatoria previa doblegó al San José de Soria, se registró en la segunda jornada, cuando venció al Marín (1-2), actual líder del grupo tras perder únicamente ese partido.

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- Alineaciones probables:

Auriense: Borja Atanes; Yonier Calvo, Charly, Massi, Peral; Marcos Díaz, Adri Fernández, Iker Arango, Xabi Fernández; Baldo y Fer Méndez.

Deportivo: Álvaro Ferllo; Alti, Arnau, Lucas Noubi, Angeliño; Rubén López, Riki, Noé; Adama Traoré, Asp Jensen; y Kevin.

Estadio: O Couto, de Ourense.

Hora: 21.00 horas.

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dmg/cmm