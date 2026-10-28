La Guardia Civil rescata en Melilla a un menor polizón oculto bajo 7 toneladas de chatarra

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Melilla, 28 oct (EFE).- La Guardia Civil ha rescatado en el puerto de Melilla a un menor migrante oculto en una batea bajo siete toneladas de chatarra cuando pretendía viajar a Europa como polizón en uno de los buques comerciales que conectan la ciudad autónoma con la península.

En una nota, el instituto armado ha informado de que los agentes de la 1ª Compañía Fiscal y de Fronteras, en el reconocimiento previo al embarque de mercancías hacia la península, detectaron indicios que apuntaban a la posible presencia de personas ocultas en el interior de una batea con residuos metálicos y hierros prensados.

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Dada la “extrema dificultad” que presentaba el espacio por el riesgo de desprendimiento de la carga, la Guardia Civil solicitó de inmediato el apoyo del guía y del can del Servicio Cinológico especialista en la localización de personas ocultas, cuyo marcaje confirmó e forma inequívoca la alerta.

El menor estaba literalmente semienterrado bajo bloques metálicos inestables y con numerosas aristas cortantes, por lo que la Guardia Civil pidió el apoyo y la colaboración de los Bomberos para asegurar el perímetro y garantizar una extracción segura del menor, que pudo ser rescatado gracias a la rapidez y coordinación del operativo.

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El menor, de origen magrebí, se encontraba indocumentado y no presentaba lesiones ni requirió asistencia sanitaria urgente, por lo que fue puesto a disposición y tutela de los servicios sociales de la Ciudad Autónoma.

La Guardia Civil ha alertado sobre el serio peligro para la integridad física y la propia vida que conllevan estas prácticas de intrusión irregular en el puerto, que se han vuelto a registrar en Melilla después de varios años a raíz del repunte migratorio del pasado verano.

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Según el instituto armado, su actuación ha evitado un “desenlace fatal”, dado el riesgo de aplastamiento, asfixia o cortes de gravedad que suponen estos casos por el confinamiento en espacios reducidos, sumado a la inestabilidad de cargas pesadas durante las maniobras de transporte y la travesía marítima. EFE

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