La Guardia Civil habilita 4 puntos de recogida de ADN para familias de víctimas de Urda

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Madrid, 28 oct (EFE).- La Guardia Civil ha habilitado cuatro oficinas en Madrid, Sevilla, Córdoba y Toledo para que acudan los familiares de primer grado de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda, que ha dejado al menos 30 fallecidos y cincuenta heridos graves por la colisión de dos trenes en la línea del AVE.

Según ha informado el instituto armado, el objetivo es la identificación de las personas desaparecidas y la toma de muestras de ADN de los familiares para agilizar el proceso de identificación.

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Estas dependencias están ubicadas en las Zonas de la Guardia Civil en Madrid (Calle Batalla del Salado, 32) y de Andalucía (Avenida de la Borbolla nº 8, Sevilla) y las Comandancias de Córdoba (Entrada por Avenida de los Mozárabes) y de Toledo (Avenida Barber Nº 42).

Desde la Guardia Civil han hecho un llamamiento a los familiares directos para que acudan lo antes posible a estas dependencias para agilizar la identificación. EFE

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