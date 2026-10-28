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Gonzalo Pérez atribuye la mejoría del Ademar al "paso adelante" de todos los jugadores

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León, 28 oct (EFE).- El máximo goleador de la Liga Nexus Energía ASOBAL, el extremo del Abanca Ademar, Gonzalo Pérez Arce, ha atribuido la mejoría del equipo leonés, con dos victorias consecutivas ante Tubos Aranda Villa de Aranda y en la pista del Horneo Alicante, al "paso adelante" dado por todos los jugadores.

En declaraciones a EFE, el jugador leonés, ha incidido en que la victoria en cancha alicantina, primera a domicilio de la actual temporada se fraguó en "no perder la cara al partido en ningún momento y mantener, pese a las alternativas en el marcador, la confianza hasta el final".

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Pérez Arce, que firma un promedio de goles superior a las nueve dianas por encuentro, para un total de 64 en siete partidos, también resultó fundamental la "solidez" mostrada en momentos importantes del encuentro en la faceta defensiva, que hasta ahora había sido una de las debilidades de los ademaristas.

Por ello, ha confiado en que el triunfo en Alicante sirva de "punto de inflexión" para afrontar el próximo sábado la visita del lider invicto, Irudek Bidasoa, al palacio municipal Urbano González Escapa donde confía en volver a mostrar "la fortaleza como locales, lo que permitirá ir escalando posiciones en la clasificación".EFE

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fps/mr/og

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