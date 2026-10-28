Financiación suficiente y simplificación burocrática, las peticiones del sector científico

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Madrid, 28 oct (EFE).- Financiación suficiente y sostenida en el tiempo, simplificación burocrática y mayor conexión entre la investigación básica y el sector productivo. Estas son las principales reivindicaciones de las organizaciones científicas españolas de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

"Pedimos al nuevo Gobierno alcanzar como mínimo el 2% del Producto Interior Bruto (PIB). Un objetivo fijado para 2027 que vemos muy difícil que se alcance sin medidas urgentes. La financiación en ciencia en España sigue estando por debajo de la media europea y de los países competitivos", explica a EFE Perla Wahnón, presidenta de COSCE, la confederación que agrupa a 90 sociedades científicas.

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"Los partidos que aspiren a que España siga reduciendo su brecha con Europa en materia de ciencia deben comprometerse con un objetivo de país que garantice una senda plurianual estable, ajena a prórrogas y ciclos políticos, con la misión de acercarnos al 3% del PIB en I+D", indica a EFE Jorge Barreo, director general de la Fundación Cotec para la innovación.

Barreo recuerda que entre 2021 y 2026 España se ha beneficiado de los fondos europeos Next Generation "que en la próxima legislatura no existirán, por lo que la credibilidad de cualquier programa electoral dependerá de su propuesta para consolidar y ampliar el nivel de inversión en ciencia".

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Isabel Márquez, presidenta de SOMMa, una asociación que agrupa a los centros y unidades de investigación con las acreditaciones de Excelencia Severo Ochoa y María de Maeztu, incide en que "en los últimos años se ha hecho un esfuerzo importante, y lo fundamental ahora es darle continuidad, incidiendo en dos aspectos: las personas y los recursos para investigar".

"Necesitamos financiación suficiente para carreras científicas estables y previsibles, que permitan retener talento y atraerlo de fuera, y para convocatorias de proyectos con presupuestos suficientes y calendarios regulares. En ciencia, la previsibilidad es tan importante como la cuantía para que un grupo o un centro pueda planificar su trabajo", añade.

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El compromiso con la ciencia de los candidatos se verá en si consideran la investigación científica y el desarrollo tecnológico "como una inversión más que como un gasto en el presupuesto del Estado", resume a EFE la presidenta de la Real Academia de Ciencias, Ana Crespo.

La inversión "es condición necesaria, pero no suficiente", agrega el director de la Fundación Cotec, quien cree que "las instituciones científicas españolas tienen que ser capaces de moverse a la velocidad del mundo en que vivimos, y para ello han de tener autonomía real y una gestión ágil".

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Simplificar burocracias, evitar duplicidades y confiar más en los centros y en sus propios mecanismos de supervisión es otra reivindicación también de COSCE y SOMMa.

"Buena parte del tiempo de un investigador se dedica a gestiones relacionadas con contrataciones, compras o justificaciones económicas. Hay margen para aligerar esos procesos sin renunciar a los controles de calidad y de rendición de cuentas", asegura la presidenta de SOMMa.

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Márquez llama la atención sobre el régimen de viajes y dietas: "Las cuantías vigentes proceden de un decreto de 2002 y no se han actualizado. El límite de alojamiento por ejemplo es de 65,97 euros por noche, una cantidad con la que resulta muy difícil reservar un hotel" para un investigador que viaja a otros centros o para un científico de fuera que viene a dar una conferencia.

Avanzar en la cohesión del sistema científico español con reglas más homogéneas y más mecanismos de colaboración entre universidades, organismos públicos de investigación, centros y unidades de excelencia, hospitales y otras entidades es otra de las demandas. Actualmente cada cual tiene un marco distinto.

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Maite Paramio, presidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) incide en que los programas políticos han de recoger también qué van a hacer los partidos por lograr la igualdad en el sector científico.

"La paridad ya está en la ley, pero no se cumple y no tiene consecuencias. Los premios siguen sin darse a mujeres, las oficinas y observatorios de igualdad de las universidades no cuentan con personal ni presupuesto para poder trabajar, la gente no sabe ni que existen", denuncia.

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"Tenemos cosas de mujeres de adorno, nadie evalúa los resultados. La próxima legislatura no necesitamos necesariamente más regulación de la igualdad en la ciencia sino más control de lo que ya se ha creado", concluye.

La presidenta de la Real Academia de Ciencias considera también imprescindible que los partidos que concurren a las elecciones acepten de manera vinculante que la promoción de la ciencia es un capítulo imprescindible del programa de Gobierno como está previsto en el artículo 44 e la Constitución.

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Y que digan si están dispuestos a que el asesoramiento científico sea la base institucional de la toma de decisiones de Gobierno, "algo fundamental en estos tiempos de IA, bulos y pseudociencias".EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8023609495)