El Real Madrid pide "disculpas al pueblo chino" por las palabras de Mbappé

Madrid, 28 oct (EFE).- El Real Madrid ha pedido"disculpas al pueblo chino" por las polémicas declaraciones de Kylian Mbappé, que llevaron a la suspendión de las retransmisiones de LaLiga en China, según un comunicado difundido este miércoles por el club. EFE
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El BOE publica este miércoles las listas al Congreso y al Senado, en una precampaña marcada por los pactos PP-Vox y PSOE-Frente Amplio que Podemos considera “bipartidismo 2.0”. Feijóo viaja a Barcelona, Illa presenta sus listas en la misma ciudad y Abascal cierra la jornada con un mitin en Valladolid.
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Un alcance entre dos trenes en Toledo provoca al menos 10 muertos y obliga a interrumpir la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía
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