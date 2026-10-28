El Real Madrid pide "disculpas al pueblo chino" por las palabras de Mbappé

Madrid, 28 oct (EFE).- El Real Madrid ha pedido"disculpas al pueblo chino" por las polémicas declaraciones de Kylian Mbappé, que llevaron a la suspendión de las retransmisiones de LaLiga en China, según un comunicado difundido este miércoles por el club. EFE

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