El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, se traslada al lugar del accidente

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Madrid, 28 oct (EFE).- El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, se ha trasladado esta mañana hacia el lugar del accidente de Urda (Toledo), que por el momento ha costado la vida a 30 personas, han confirmado a EFE fuentes de la compañía.

Preguntada por EFE, Iryo no confirma por el momento si el consejero delegado, Fabrizio Favara, irá también a la zona.

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El número de fallecidos por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) asciende a "un mínimo" de 30, según han informado a EFE fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha. EFE