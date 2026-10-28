El PP tira de ironía con la denuncia de Begoña Gómez y replica al PSOE si también la presentará contra Leire Díez

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El PP ha tirado de ironía como respuesta al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha avanzado que su mujer Begoña Gómez va a presentar una denuncia por suplantación de imagen por el vídeo elaborado con inteligencia artificial (IA) que publicaron en la precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre.

El PP también ha replicado al anuncio de Sánchez preguntando al PSOE si ya ha "denunciado" también a la exmilitante socialista Leire Díez, investigada judicialmente por la presunta trama que buscaba desestabilizar causas judiciales que afectan a los socialistas.

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En la cuenta oficial de 'X', el PP ha reaccionando a la denuncia de Gómez con un "podría ser peor". "Podrían habernos mandado a Los rochos", ha señalado, en referencia al clan vinculado al narcotráfico que supuestamente contactó la 'trama Leire'.

"El Gobierno que quiere "eliminar" a una juez le pide a un juez que proteja a Begoña Gómez de un vídeo en redes sociales. Son adorables", ha ironizado el PP, que también ha añadido que "lo bueno" para el PSOE "es que si hay juicio será la primera vez que un socialista pisa un juzgado sin miedo a salir esposado".

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