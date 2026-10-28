El portavoz del Sindicato Ferroviario ve "muy raro" el accidente de trenes

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Madrid, 28 oct (EFE).- El portavoz del Sindicato Ferroviario, Rafael Escudero, ha dicho este miércoles que es "muy raro" el accidente de tren ocurrido a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo).

En declaraciones a Antena 3, ha apuntado que en esa zona no hay parada comercial, que la circulación está supervisada en tiempo real y que el tren tiene también información en tiempo real del estado de la vía y, si hay un obstáculo, como un tren, se pararía.

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"Es muy raro", ha señalado.

Según han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias 112, dos vagones han caído por un terraplén.

La colisión por alcance entre los dos trenes se ha producido a las 8:54 horas de este miércoles, lo que ha obligado a cortar la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía.

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Según los primeros indicios, un AVE de Renfe habría alcanzado a un tren Iryo por detrás, lo que ha causado que hayan descarrilado de dos vagones del Iryo, según las primeras informaciones que maneja el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

De hecho, el ministro Óscar Puente, que tenía previsto inaugurar este martes el World Infrastructure Forum (WIF) en Madrid se ha ausentado del acto poco después de entrar.

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Personal de Adif se ha desplazado a la zona, a la que se dirige también el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que también ha cancelado su agenda. EFE