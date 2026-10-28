El exjuez Sáenz de Tejada dice que se refería a "eliminar judicialmente" a Biedma pero niega perseguirla

28/10/2026 El exjuez Luis José Sáenz de Tejada a su llegada a declarar a la Audiencia Nacional imputado por el 'caso Leire Díez' POLITICA EDUARDO PARRA - EUROPA PRESS

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El exjuez Luis José Sáenz de Tejada ha precisado que se refería a "eliminar judicialmente" a Beatriz Biedma, la jueza de Badajoz que instruyó el caso del hermano del presidente del Gobierno, y ha asegurado que es "rotundamente falso" que la haya perseguido.

Sáenz de Tejada ha declarado este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz como imputado en el 'caso Leire Díez', que investiga una presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno, que habría estado liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez.

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El exjuez ha negado "rotundamente" ante los medios a su salida de la Audiencia Nacional haber recibido algún tipo de encargo por parte de Leire Díez, alegando que desde hace años se ha reunido con "políticos y periodistas" para denunciar "la prevaricación judicial en Badajoz".

Asimismo, Sáenz de Tejada ha señalado que no contactó con Cintia Rocho, vinculada a un grupo criminal de Badajoz dedicado al narcotráfico, para pedirle "eliminar" a Biedma, algo que aseguró esa mujer ante agentes de la Guardia Civil. "Cintia Rocho es una ensoñación de alguien y lo ha vinculado a esto", ha aseverado el exmagistrado, que ha señalado que su objetivo era "eliminar en el proceso judicial" a la jueza por "enemistad manifiesta".

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Y ha reiterado que no persiguió a la jueza cerca del aeropuerto de Talavera la Real de Badajoz, a su regreso de declarar en la Audiencia Nacional en calidad de perjudicada, como ella denunció, pues mantiene que él se encontraba "a más de 450 kilómetros".

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil situó en un informe el punto de partida de las presuntas acciones contra Biedma en un contacto de agosto de 2024 mantenido entre los empresarios Joaquín Parra y Javier Pérez Dolset, en el que el segundo le habría preguntado al primero "si disponía de algún contacto en Badajoz, concretándose dicha solicitud en relación con el exmagistrado Sáenz de Tejada".

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En agosto de 2024, se creó un grupo de WhatsApp denominado 'Vacaciones y viajes', del que formarían parte Dolset, Díez, Parra y Sáenz de Tejada, que a la postre habría sido "la principal vía de comunicación empleada en lo que respecta a esta línea de actuación", según los investigadores.

Sáenz de Tejada acusó a los investigadores de la UCO de mentir, señalando que le han realizado una "imputación falsa de hechos sin investigación alguna", en un escrito remitido a Pedraz, de forma que negó haber acosado a la jueza.

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