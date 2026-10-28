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El coreógrafo Sharon Fridman presenta doblete dancístico con 'Madre mía' y 'Go Figure'

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Madrid, 28 oct (EFE).- El bailarín, coreógrafo y director artístico Sharon Fridman presenta dos propuestas de danza contemporánea en Teatros del Canal: 'Madre Mía', los días 30 y 31 de octubre, y 'Go Figure', el 1 de noviembre', dos montajes con un nexo común, el cuerpo como lugar de encuentro.

Fridman sube al escenario por primera vez 'Madre mía' donde aborda el amor, la paternidad y los vínculos en un mundo marcado por la incertidumbre y el conflicto, apoyado por el método de investigación del movimiento que el autor desarrolla desde hace más de 15 años, INA (Improvisación, Necesidad y Arquitectura), que explora cómo dos cuerpos son capaces de construir una estructura común a partir de la escucha, la confianza y la interdependencia.

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"Frente a un mundo que parece haber perdido sus certezas, la obra reivindica la posibilidad de sostener lo que nos une sin ignorar aquello que nos separa", señalan en un comunicado desde la compañía.

Una pieza en la que el creador participa en escena junto a Dikla Rejensky, Noam Ben Israel, Itamar Ehrlich, Itamar Shanav y Naya Meizlish Fridman, con música de Idan Shimoni y Ofer Smilansky.

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Por otro lado, 'Go Figure' explora la diversidad funcional a través del encuentro entre dos cuerpos que construyen un lenguaje de movimiento común. Una propuesta que convierte el movimiento compartido en una forma de encuentro y plantea otras maneras de entender el cuerpo, la autonomía y la relación con el otro.

"Un acto de amor y de atención a una funcionalidad diversa", reseña la compañía.

Aunque las dos piezas parten de realidades distintas comparten la investigación sobre el contacto, el apoyo mutuo y la posibilidad de construir relaciones sin renunciar a la propia singularidad. En ellas, el movimiento se convierte en una forma de explorar cómo los cuerpos se relacionan, se adaptan y encuentran maneras de convivir.

Sharon Fridman (Hadera, Israel, 1980) es uno de los coreógrafos más reconocidos de la danza contemporánea actual. Instalado en España desde hace dos décadas, fundó en 2006 la Compañía Sharon Fridman, desde la que ha desarrollado un lenguaje escénico propio centrado en la conexión entre los cuerpos, la confianza y la investigación del movimiento compartido.

Sus espectáculos siempre abordan cuestiones como los derechos sociales, la cooperación y la condición humana; con ha logrado diferentes reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Max de Danza 2015 por 'Free fall' (Caída libre).

El trabajo de Fridman como coreógrafo comenzó en el año 2000, con la formación del grupo Phrasal y de las piezas Covered Red (2000) y Anna (2001). Entre 2004 y 2008 ejerció las funciones de coordinador artístico y coreógrafo en la compañía Mayumana. EFE

(foto)

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