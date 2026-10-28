El Colegio de Psicología activa una línea de atención a las víctimas del accidente de tren

Guardar

Toledo, 28 oct (EFE).- El Colegio Oficial de Psicología de Castilla-La Mancha ha establecido una línea telefónica de asistencia psicológica a los afectados por el accidente ferroviario de alta velocidad en Urda (Toledo), que ha dejado al menos 30 muertos y 50 heridos.

En un comunicado, el Colegio ha informado de que el número de teléfono es el 665 65 84 72 y estará activo de lunes a domingo, entre las 10:00 y las 20:00 horas.

PUBLICIDAD

El Colegio Oficial de Psicología de Castilla-La Mancha ha trasladado "sus más sinceras condolencias a los familiares y amigos, de los viajeros fallecidos en este accidente ferroviario".

El accidente ha ocurrido este miércoles a las 08:54 horas de la mañana, cuando, de acuerdo con la información difundida por Transportes, un tren Iryo que viajaba con 147 pasajeros, incluido un bebé, ha sido embestido por un AVE que llevaba 378 pasajeros, según los registros de Renfe, provocando que varios vagones hayan caído por un terraplén.

PUBLICIDAD

Se trata del segundo siniestro grave de la alta velocidad en España desde el ocurrido entre un tren de Iryo y un Alvia de Renfe el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), que causó 46 muertos. EFE