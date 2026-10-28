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El acusado de increpar a un camarero en Vigo por su orientación sexual reconoce que predica contra la homosexualidad

28/10/2026 Imagen del acusado durante el juicio. POLITICA
28/10/2026 Imagen del acusado durante el juicio. POLITICA
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El hombre acusado de increpar a un empleado de un local de Vigo por su orientación sexual reconoce que predica contra "la homosexualidad y el lesbianismo", pero insiste en que no llamó "maricón" al joven.

Así lo ha señalado durante su declaración en la vista por este caso llevada a cabo en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, donde ha indicado que él predicaba el evangelio con el objetivo de que "las personas se salven".

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El varón explicó que fueron dos mujeres las que alertaron a la Policía Nacional "porque se molestaron al escuchar que predicaba contra la homosexualidad y el lesbianismo" porque es "lo que dice la palabra de Dios". Según él, era una predicación "hacia el público" y ellas se detuvieron a escuchar, negando haberse dirigido directamente hacia ellas o hacia el camarero de la cafetería cercana, que denunció la situación al asegurar haber sufrido insultos por parte de este hombre en reiteradas ocasiones.

Precisamente la víctima también declaró en calidad de testigo en el juicio, relatando las situaciones que vivió debido a que este varón predicaba cada semana delante de la cafetería en la que trabajaba.

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El empleado subrayó que el predicador lo insultó en varias ocasiones. Un día concreto, lo llamó directamente "maricón", lo señaló y le dijo: "Ahora que has escuchado el evangelio, arrodíllate y arrepiéntete ante Dios por ser homosexual". Por ello, sufrió un ataque de ansiedad.

El día de la detención del procesado, fueron unas mujeres las que llamaron a la policía, aprovechando él para interponer la denuncia después de haber sufrido este tipo de situaciones días anteriores. Finalmente, las mujeres no denunciaron.

"Era continuo. Todo el verano. Dos o tres veces a la semana. Yo trabajaba siempre en esa terraza", lamentó el joven, reconociendo que él es homosexual y "se le nota" y "no puede dejar de ser quién es".

La encargada del local en el que trabajaba también acudió a declarar, reconociendo haber visto ella misma algunas de las ocasiones que relató su compañero.

Varios policías que acudieron al punto y detuvieron al hombre aseguraron que el varón seguía predicando contra el colectivo LGTBIQ+ y "hablaba en bucle" con frases como: "Las lesbianas iréis al infierno", refiriéndose a las mujeres que llamaron a los agentes.

HECHOS

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron entre junio y agosto de 2025, cuando el acusado acudía a predicar la Biblia a la céntrica calle del Príncipe, en las proximidades de la cafetería donde trabajaba la víctima.

De manera reiterada, se dirigía constantemente hacia el trabajador con expresiones ofensivas y "con ánimo de perturbar su tranquilidad, seguridad y sosiego, profiriendo frases como "deberías estar en el infierno, deberías arrepentirte, si no Dios te va a juzgar en el reino", "los homosexuales iréis al infierno", "ahora que has oído el Evangelio, arrepiéntete pecador y arrodíllate ante Dios", "sois abominables, los homosexuales y las lesbianas seréis castigados, no entraréis en el reino de Dios", etc.

Asimismo, llegó a señalarle de forma agresiva y a gritarle "arrepiéntete maricón y arrodíllate ante Dios", todo ello de forma despectiva y "a sabiendas de que humillaba" a la víctima.

La Fiscalía señala que estas expresiones, el tono elevado empleado, así como el escenario en que se produjeron los hechos (una terraza de un local céntrico y con gran afluencia de gente), "exponiéndolo públicamente y dejándolo expuesto a la mofa de quienes allí se hallaban", provocaron en la víctima "sentimientos de vejación y degradación" en menoscabo de su autoestima, hasta el punto de tener que dejar ese trabajo.

Por todo ello, acusa al procesado de un delito cometido con ocasión del ejercicio de derechos fundamentales y libertades individuales, en concurso con un delito contra la integridad moral (con la agravante de discriminación por motivo de orientación sexual).

Así, pide que sea condenado a un año y medio de prisión, y al pago de una multa de 3.000 euros. También reclama que sea inhabilitado para ejercer profesión u oficio educativo, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre durante 6 años y medio, y que indemnice al perjudicado en 3.000 euros por los daños morales.

En sus alegaciones finales, Fiscalía ha mantenido su escrito, solicitando que el varón sea condenado. Por su parte, la defensa ha pedido la libre absolución del hombre, al enmarcar su discurso dentro de su predicación y sin referirse a alguien concreto.

Finalmente, el procesado aprovechó su derecho a última palabra para asegurar que "no tiene odio" contra la supuesta víctima porque Dios proclama que hay que "amar al prójimo como a uno mismo" y ha asegurado que "todo el mundo será juzgado", por eso Dios "llama al arrepentimiento".

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EuropaPress

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