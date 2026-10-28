Eguibar y Salarich capitanean a los internacionales españoles presentados en el CSD

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Madrid, 28 oct (EFE).- El ‘rider’ vasco Lucas Eguibar, campeón mundial de boardercross de snowboard en 2021 y ganador de la Copa del Mundo de esa disciplina seis años antes, y el catalán Quim Salarich, el varón español con mejores resultados internacionales en esquí alpino desde la época de Paquito Fernández Ochoa -oro olímpico de eslalon en Sapporo'72 (Japón), capitanearon los equipos nacionales de España que fueron presentados este miércoles en el Consejo Superior de Deportes (CSD).

"Si estáis aquí es porque os lo habéis ganado; habéis hecho una gran temporada y habéis completado todos los criterios; por lo que representaréis al deporte español en las principales competiciones internacionales de los deportes invernales", comentó José María Peus, presidente de la RFEDI -que se congratuló de que el 'freeride' vaya a ser disciplina olímpica- durante un acto en el que estaba prevista la asistencia de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, que tuvo que renunciar debido al accidente de trenes que tuvo lugar este miércoles en Urda (Toledo).

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Por idéntico motivo, tampoco estuvo en el acto del CSD el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes. Al que no pudo asistir, como principal ausencia entre los deportistas de elite, la 'rider' catalana Queralt Castellet, la española con más comparecencias olímpicas invernales de toda la historia -seis en total-, que entre sus numerosos éxitos, en Copa del Mundo y en los 'X Games', cuenta la plata que ganó en 'halfpipe' en los Juegos de Pekin 2022 y el subcampeonato que obtuvo en los Mundiales de Kreischberg (Austria), siete años antes.

Los puntos álgidos de las temporadas internacionales de snowboard y de esquí alpino, al margen de las prueba de la Copa del Mundo, serán, respectivamente, los Mundiales de Montafon (Vorarlberg, Austria) y de Crans Montana (Suiza). Entre los deportistas de elite presentados esta miércoles en el CSD también destacó la esquiadora alpina madrileña Audrey Pascual, que ganó dos oros, una plata y un bronce en los pasados Paralímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia).

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La principal novedad de los internacionales españoles es que Lucas Eguibar se entrenará esta temporada con el potente equipo austriaco -que integran entre otros el doble campeón olímpico Alessandro Hämmerle y el campeón mundial Jakob Dusek-, algo que será "muy beneficioso para" su "evolución deportiva y técnica", según explicó a Efe este miércoles en la sede del CSD el campeón donostiarra.

Entre los distintos equipos internacionales -A, B y C- de la Federación Española, que integran alrededor de 40 deportistas destacan los siguientes:

- Esquí alpino: Quim Salarich, Albert Ortega, Juan Del Campo. Aleix Aubert y Ander Mintegui.

- Snowboard: Queralt Castellet, Lucas Eguibar y Alvaro Romero.

- Freestyle y baches: Oliver Verdaguer y Thibault Magnin.

- Esquí de fondo: Jaume Pueyo, Bernat Selles y Marc Colell.

- Freeride: Abel Moga y Nuria Castán.

- Biatlón: Ainara Yuste y Adrian Lanau.

- Esqui alpino paralímpico: Audrey Pascual. EFE