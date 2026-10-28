Dos accidentes en la alta velocidad ferroviaria con víctimas mortales en nueve meses

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Madrid, 28 oct (EFE).- La alta velocidad ferroviaria acumula en este año dos accidentes graves, el de este miércoles en Urda (Toledo), que de momento ha costado la vida a 30 personas, y el del 18 de enero en Adamuz (Córdoba), con 46 muertos, y son los dos únicos con víctimas que ha registrado la alta velocidad desde su arranque en 1992.

Con todo, el accidente más grave se produjo en velocidad alta (hasta 200-220 kilómetros por hora, que lo diferencian de la alta velocidad, hasta 250 kilómetros por hora) el 24 de julio de 2013, cuando un Alvia que cubría la ruta Madrid-Ferrol y circulaba a una velocidad muy superior a la reglamentaria descarriló en Angrois (A Coruña) y provocó la muerte de 80 personas y heridas a 143.

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El siniestro de esta mañana cerca de la estación de Urda (Toledo), entre un AVE de Renfe y un Iryo, ha dejado, hasta el momento, 30 muertos, cuando sigue todavía en el recuerdo el que ocurrió en enero en Adamuz. En ambos casos se vieron implicados trenes de Renfe y de Iryo.

El primer accidente en trenes y vías de alta velocidad ocurrió en enero de este año en Adamuz, cuando un tren Iryo que iba de Málaga a Madrid descarriló e invadió la vía contigua, por la que circulaba un Alvia de Renfe Madrid-Huelva.

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El accidente ferroviario con más víctimas mortales en España tuvo lugar el 3 de enero de 1944 a la salida de la estación leonesa de Torre del Bierzo, cuando el correo expreso 421 de Madrid a Galicia, repleto de viajeros, chocó contra una locomotora en maniobras.

El régimen franquista silenció inicialmente el siniestro, y aunque la cifra oficial facilitada por Renfe posteriormente fue de 78 muertos y 75 heridos, se estima que hubo centenares de fallecidos, alrededor de 500, según diversas fuentes.

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La tercera mayor tragedia ferroviaria en España se produjo en julio de 1972, cuando 79 personas perdieron la vida tras chocar el ferrobús Cádiz-Sevilla, entre las estaciones de El Cuervo y Lebrija, con un tren expreso. EFE