Confinados 26 trabajadores de una empresa de Tarragona por una fuga de un líquido tóxico

Tarragona, 28 oct (EFE).- Protección Civil ha activado este miércoles el Plan de Emergencia Exterior del Sector Químico de Tarragona (Plaseqta) por una fuga de epiclorhidrina en una empresa del polígono Sur, que ha obligado a confinar a 26 trabajadores.
Protección Civil ha avisado a las 11:28 horas del suceso, que ha tenido lugar en la empresa Solenis Hispania.
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La compañía ha activado su plan de autoprotección tras la fuga de epiclorhidrina, un líquido tóxico, y ha confinado preventivamente a 26 trabajadores.
Según Protección Civil, la incidencia no ha causado heridos ni afectación exterior. EFE
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