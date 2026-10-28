Colisionan dos trenes de alta velocidad en Toledo y caen por un terraplén dos vagones

Guardar

Toledo, 28 oct (EFE).- Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), según han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias 112, que han indicado que dos vagones han caído por un terraplén.

Debido al accidente, la circulación entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía se encuentra interrumpida, ha informado Renfe en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

En concreto, el accidente ha ocurrido entre Mora, Orgaz y Urda, en el punto kilométrico 118, entre un tren de Renfe y otro de la compañía Iryo, que cubrían el trayecto entre Madrid y Sevilla.

La colisión por alcance entre los dos trenes se ha producido a las 8:54 horas de este miércoles, ha precisado el 112.

Además, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha activado a las 9:15 horas de este miércoles el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam) en fase de Emergencia Situación Operativa 1 en Toledo. EFE

PUBLICIDAD

(Foto) (Vídeo)