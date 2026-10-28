28/10/2026 29N.- Azcón: "El objetivo del PP es ganar y también que el PSOE vuelva a tener el peor resultado en la historia". El presidente del Partido Popular en Aragón, Jorge Azcón, ha subrayado que el objetivo de PP es ganar las elecciones, ser la fuerza más votada y tener uno de los mejores resultados que haya logrado en Zaragoza, pero ha añadido que también tienen como objetivo "que el Partido Socialista vuelva a tener el peor resultado en la historia" para apostillar que "son resultados que van unidos". POLITICA

Guardar

El presidente del Partido Popular en Aragón, Jorge Azcón, ha subrayado que el objetivo de PP es ganar las elecciones, ser la fuerza más votada y tener uno de los mejores resultados que haya logrado en Zaragoza, pero ha añadido que también tienen como objetivo "que el Partido Socialista vuelva a tener el peor resultado en la historia" para apostillar que "son resultados que van unidos".

En la presentación de las candidaturas del PP al Congreso y el Senado por la provincia de Zaragoza, Azcón ha avanzado que en la campaña electoral le van a recordar al PSOE que en las pasadas elecciones autonómicas, aunque obtuvieron el "peor resultado en la historia, "nunca habían tenido un resultado tan malo como el que han tenido en la actualidad", ha subrayado.

PUBLICIDAD

"Creo, sinceramente que se merecen volver a tener ese resultado en las elecciones generales" ha enfatizado, al argumentar que "los aragoneses entendieron en las pasadas elecciones de febrero que el Partido Socialista en Aragón no viene a defender a los aragoneses, sino que viene a defender a Sánchez y lo que diga el partido de los socialistas de Cataluña". "Los objetivos del PSOE en Aragón no son defender a los zaragozanos, oscenses o turolenses, sino lo que le digan en Madrid y la desigualdad entre los españoles", ha dicho.

Para Azcón esa es la razón "fundamental" por la que "cosecharon el peor resultado" y ese es el motivo por el que ha dicho estar convencido de que "van a volver a cosechar un resultado histórico, por supuesto, negativo".

PUBLICIDAD

Se ha dirigido a los candidatos del PP a las Cortes Generales por la circunscripción de Zaragoza para decirles que "tienen difícil" elegir el "escándalo" del que toca hablar del Partido Socialista y de su "mala gestión".

Precisamente, este miércoles es un "día perfecto" que ejemplifica esa afirmación, según Azcón, porque se puede hablar del "chanchullazo" de la denominada ley de nietos que pretendía "un pucherazo en toda regla" al conocerse que "un cero poco por ciento de los expedientes que se tramitaron tenían razón de ser". A su entender es un "escándalo mayúsculo" que el PSOE "haya pretendido hacer trampas en unas elecciones generales".

PUBLICIDAD

OTROS EJEMPLOS

También se ha referido a las joyas del expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha sido imputado por malversación, pero se ha conocido "cómo la comisión rogatoria con la que pretendía que Arabia Saudí dijera que esas joyas habían sido un regalo ha sido desestimada por el juez porque Zapatero le dijo al juez que iba a aportar la información han pasado meses y es incapaz de justificar de dónde salen las joyas y encima pretende que sea el juez el que le haga el trabajo".

PUBLICIDAD

En tono irónico ha instado al PSOE a que "lo inviten a los mítines en Aragón" para recordar que ya le dijo a la secretaria general del PSOE en Aragón, Pilar Alegría: "A ver en cuántos mítines vemos a Rodríguez Zapatero en esta comunidad autónoma porque dijeron que lo iban a invitar y creo que no lo van a invitar y que va a tener muy difícil justificar de dónde han salido las joyas y de dónde han salido esas mordidas que ha cobrado de los impuestos de todos los españoles".

En su intervención también ha aludido a Ceuta al conocerse que "un exmilitar marroquí ha identificado a un alto cargo de la policía en Marruecos organizando y colaborando con la invasión que se produjo en verano".

PUBLICIDAD

Asimismo, ha criticado que anoche se desalojaran de la Secretaría General de Seguridad a los policías nacionales y agentes de la Guardia Civil concentrados para exigir que sean reconocidas profesiones de riesgo, mientras que "quienes ocupan los espacios públicos como la Puerta del Sol en tiendas de campaña no se les desalojen", ha comparado.

Tras este repaso, Azcón ha augurado que el "peor resultado" en la historia del PSOE tiene que ver con que los socialistas "van a defender a Sánchez, a Marruecos, a Cataluña y todo lo que les interese a ellos, menos a los aragoneses".

PUBLICIDAD

Como ejemplo ha citado las inversiones en infraestructuras tecnológicas, que cuando se construyen en Cataluña "se ponen unas condiciones" y si es en Aragón "se ponen otras condiciones distintas" y lo ha atribuido a que "cuando se invierte en Cataluña en tecnología se le ponen alfombra roja, y cuando esas mismas inversiones quieren venir a Aragón, se ponen todos los palos en la rueda que pueden desde el gobierno de España".

Este caso lo ha unido a que el PSOE "no defiende" a las zonas con despoblación como uno de los criterios para distribuir los impuestos de todos los españoles a través de un sistema de financiación. El no defender este criterio que es el que más beneficiaría a los servicios públicos en Aragón "es no defender ni la justicia ni defender la igualdad", ha lamentado.

PUBLICIDAD

DEFENDER A ARAGÓN

En estas elecciones, ha deducido Azcón, "nos jugamos la defensa de nuestro sistema democrático, la separación de poderes y la defensa de la Constitución, pero también defender a Aragón y a los aragoneses". Precisamente, ese va a ser el objetivo fundamental de los candidatos y candidatas del Partido Popular al Congreso y al Senado. "Toca defender la igualdad de los aragoneses", así, Azcón ha pedido a los candidatos del PP al Senado y al Congreso que "fundamentalmente hablen de Aragón".

PUBLICIDAD

La lista del PP al Congreso de los Diputados por Zaragoza la encabeza, Rocío Dívar, seguida de Javier Campoy, Susana Cobos, Juan Pablo Artero, Rebeca Naudín, Emilio Ferrero y Pilar Echeverría; mientras que el Senado lo encabeza Luis María Beamonte.

Rocío Dívar ha tomado la palabra para elogiar a sus compañeros de candidatura porque todos tienen experiencia en distintas instituciones.

"Nos jugamos de verdad mucho" ha enfatizado al indicar que no solo se elige al presidente del Gobierno de España, sino "literalmente el futuro de Zaragoza, de Aragón y de España" y para ello se puede elegir entre el camino de los últimos años, que ha sido "de muros, división y colonización de las instituciones al servicio de los intereses personales de Pedro Sánchez" o abrir una nueva etapa con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo a la cabeza. "Nosotros vamos a defender una transformación profunda, un proyecto reformista serio y ambicioso".

Ha avanzado que a lo largo de la campaña los candidatos hablarán de los problemas de los españoles porque "es un hecho que no hay un solo español que viva mejor en España que hace ocho años" para citar ejemplos como que es más caro llenar el depósito de gasolina o la cesta de la compra, además se de ser "prácticamente imposible alquilar una vivienda por no hablar de comprarse una".

"Los españoles tenemos problemas muy serios de los que el Gobierno de España no se ha hecho cargo porque su proyecto ha sido gobernar para los suyos, para los socios y esto lo hemos sufrido especialmente en Aragón", ha asegurado citando la amnistía, la condonación de la deuda o la financiación singular a Cataluña, además del reparto "caprichoso" de los fondos públicos que "benefician a Cataluña y perjudican a Aragón".

CAMBIO TRANQUILO

Para Dívar es un momento "histórico" para Zaragoza y Aragón y por eso ha calificado de "imprescindible" que haya un Gobierno central que esté a la altura, como "vamos a estar los candidatos del PP" ha prometido.

En la campaña electoral harán balance del Gobierno de Pedro Sánchez y "no nos va a quedar más remedio que hablar de corrupción porque es mucha la que le rodea por mucho que les moleste", pero también hablarán de integridad territorial, convivencia, seguridad, vivienda y de los problemas de las familias, de los autónomos, además de la bajada de impuestos.

"Vamos a hablar de lo que los españoles necesitan y hablaremos de nuestro proyecto de cambio profundo, pero tranquilo. No solamente estamos buscando cerrar una etapa, que por supuesto, sino que defendemos abrir una nueva etapa para Aragón, para Zaragoza y para España", ha concluido.